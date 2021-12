Motorfietsen zijn niet aan te slepen

De vraag naar motorfietsen blijft sinds de uitbraak van de coronapandemie toenemen. Tweewielers zijn extreem gewild.

En dan doelen we niet alleen op motorfietsen van Lego, ook het echte spul is in trek. Uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC blijkt dat er tot en met november 2021 een stevige 14.948 nieuwe motorfietsen werden verkocht. Dat is het hoogste aantal sinds 2008. Er reden 6,8 procent meer tweewielers de showrooms uit dan in de eerste elf maanden van vorig jaar.

In november 2021 kregen 580 nieuwe motorfietsen een kenteken, een toename van 11,5 procent ten opzichte van november 2020. Ook opvallend: ten opzichte van 2020 is het aantal nieuwe elektrische motorfietsen marginaal toegenomen: het waren er 236 (215 stuks in 2020). Elektrische motorfietsen hebben een aandeel van 1,6 procent in de totale verkoop.

De koplopers

Goed lopende merken zijn Yamaha, BMW en Kawasaki. Yamaha registreerde in de periode januari tot november 2021 in totaal 2.272 motorfietsen, goed voor een marktaandeel van 15,2 procent. BMW volgt met 2.240 registraties en 15 procent marktaandeel. De top-drie wordt afgesloten door Kawasaki met 2.018 stuks en 13,5 procent marktaandeel.

Tweedehands motorfietsen

Niet alleen nieuwe motorfietsen blijken booming, ook tweedehands motoren doen het goed. Volgens Bovag kwam de verkoop van tweedehands motoren door de vakhandel tot en met november dit jaar uit op een recordniveau van 49.642 stuks. Dat is een lichte toename van 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Bovag: “De handel in occasions tussen particulieren onderling daalde dit jaar met ruim 9 procent in vergelijking met de eerste elf maanden vorig jaar, tot 79.454 transacties.”

Nederland meer en meer motorfietsenland?

Op 1 december 2021 telde Nederland 774.992 motorfietsen. Dat zijn er ruim 15.000 meer dan begin dit jaar en het hoogste aantal ooit. Van dat totaal hebben slechts 1.146 motorfietsen een elektrische aandrijflijn.