Iemand betaalde €115.147 voor een nieuwe oude Mini

Ee nieuwe oude Mini voor 115 mille lijkt een slechte business case. Nu is het tijd voor de volgende exemplaren!

Restomodden is helemaal in. Het idee is simpel, pak een iconische auto, bouw deze helemaal vanaf de grond af op met nieuwe en betere onderdelen. Vervolgens zorg je dat het geheel minutieus is afgewerkt en er duidelijk veel manuren inzitten. Dan vraag je dientengevolge een extreem hoge prijs zodat men daar telkens aan refereert. Net als wij doen in deze titel.

Want hoe gaaf de Mini Oselli Edition is van David Brown Automotive, het blijft een nieuwe oude Mini voor meer dan 115 mille. De auto in kwestie is een Mini Remastered Oselli Edition. Uiteraard hebben we de nodige teasers en persfoto’s gezien. Nu is het tijd voor het eerste daadwerkelijk verkochte exemplaar.

115 mille

Jazeker, eindelijk is er dus iemand gevonden die meer dan een ton overheeft voor een hele gave Mini. Een Scandinavische enthousiasteling dacht: “ja, 115.000 stukslaan op een nieuwe oude Mini is een goede keuze”.

Er is gekozen voor een donkergrijs-exemplaar (Carbon Grey) met groene (Heritage Green) accenten. Het mooie is dat dat overal is doorgevoerd. Dus de striping is groen, maar de velgen zijn dan weer Carbon Grey. Het motorblokje daarentegen is weer donkergroen. Erg gaaf.

Techniek nieuwe oude Mini

Over dat motorblokje gesproken, het is een 1.420 cc viercilinder A-Series-motor met twee carburateurs. Deze is helemaal opnieuw opgebouwd. Het blokje is goed voor 127 pk en 153 Nm. Niet superveel, maar deze nieuwe oude Mini is dan ook niet al te zwaar. Van 0-100 km/u accelereren is in 7,8 seconden achter de rug. En in een oude Mini is de sensatie van snelheid veel groter.

Tenslotte is daar het interieur. Er is gekozen voor een versie met achterbank. Je kunt ook kiezen voor een rear-seat delete en eventueel een rolkooi. In dit geval wilde de eigenaar een beetje een praktische auto voor zijn 115.147 zuurverdiende euro’s (of in welke valuta hij ook betaalde). Dat is overigens nog maar de vanafprijs, als je wil kun je het nog veel gekker maken.

