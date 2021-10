Rallyauto voor de straat (50K) – Autoblog advies

We gaan terug naar de jaren ’90, op zoek naar de leukste rallyauto voor op de straat!

Dat we allemaal elektrisch zullen gaan, staan min of meer wel vast. Dat het nog wel eventjes gaat duren voordat alles helemaal elektrisch is, staat vast. Er is nog een heel wagenpark dat nog niet elektrisch is.

Voor Jochem maakt het niet uit, hij heeft namelijk drie auto’s voor de deur staan: elektrisch, hybride én benzine. De I-Pace rijdt hij op de zaak en de Pacific is de gezins-vakantie auto. Als funauto heeft Jochem een keurige BMW M3 Sedan. Hij heeft ze allemaal gehad, een E30 (‘nooit weg moeten doen’), E36 (2x), E46 (3x) en nu dus een E90.

Ondanks dat de M3 volgens Jochem een steengoede auto is, zit hij met een dingetje. De auto is ‘m toch te serieus. Pas boven de 200 kan de auto lekker loslopen en de auto is eigenlijk te zwaar om lekker mee te boenderen. Onlangs reed hij met een kennis van ‘m mee in een Lancer Evolution en toen wist hij het: dat is pas leuk. De topsnelheid is niet hoog, maar je moet werken, er is veel snelheidssensatie en je kan er op openbare weg nog lekker mee sturen.

Daarbij wil hij nu weleens een auto waar hij geen geld op verliest. Ondanks dat M3’s in waarde toenemen, heeft Jochem het talent om ‘m telkens op het verkeerde moment te verkopen. Kortom, Jochem wil een rallyauto voor de straat. Maar welke moet hij kopen? En welke uitvoering? Of wij ‘m konden helpen met wat advies. Maar dat doen we maar al te graag!

De wensen en eisen voor een rallyauto voor de straat kun je in onderstaande tabel lezen:

Huidige auto(‘s) Jaguar I-Pace Chrysler Pacifica, BMW M3 (E90) Koop / lease: Koop Budget Om en nabij de 50.000 euro, mag meer als het bijzonder is, mag zeker minder als het kan Jaarkilometrage Een paar tochten door Duitsland, Alpen. Max 5K denk ik. Brandstof Benzine, uiteraard Reden aanschaf andere auto M3 is te serieus, zoek iets met fun Gezinssamenstelling Dat maakt niet uit, voor hen is er een Pacifica! Voorkeursmodellen Escort RS Cosworth, Lancer Evo No-go Moderne auto’s, zware auto’s

Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR Tommi Makinen Edition (CP9A)

€ 55.000

2000

105.000 km

In Nederland zijn de Lancer Evo V, Evo VI en VII mondjesmaat geleverd. De Lancer Evo VIII kon je gewoon bij elke dealer kopen. Onze tip, ga voor de beste ‘VI’ die je kunt vinden. Dat is de meest heftige rallyspecial van Mitsubishi. De 4G63-motor is goed voor 280 pk, alhoewel meer met gemak mogelijk is. Dat is overigens niet nodig, ook standaard is het een heel erg snelle auto. Je hebt niet de Skyline-sensatie, dat de motor maar voor de helft meedoet. De wegligging is het meest bijzonder, zeker met de besturing en de Active Yaw Control. Deze auto is een terriër op steroïden, hij laat niet los.

Het interieur is niet bijzonder, maar dat was ook niet de bedoeling. De Tommi Makinen Edition wordt soms als Evo 6.5 aangeduid en dat is logisch, want het model wijkt best wel af van de gewone VI. De GSR is de versie met AYC en het ‘luxe’ interieur, de ‘RS’ is écht kaal en een perfecte basis voor tuning- of competitiedoeleinden. Een TME in het rood gaat je niet lukken, maar ze zijn er ook in het grijs, wit, blauw of zwart geweest.

Lees hier de special van de Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR Tommi Makinen Edition!

Subaru Impreza WRX STI (GDB)

€ 45.900

2002

110.000 km

Zeg je Lancer Evo, zeg je Impreza. Als je gaat voor een Impreza, kun je twee kanten op: import en EU-modellen. De imports zijn leuker, maar daar moet je heel erg voorzichtig zijn (in verband met tuning, schade, competitie). EU-modellen zijn saaier, maar wel beduidend meer waar voor je geld. Plus het voordeel dat het stuur aan de goede kant zit. De Impreza GT Turbo moet je overslaan. Die is leuk, maar het kan leuker. De STI modellen kwamen in 2001 op de markt. De eerste (Blob-Eye) is niet moeders mooiste. De GH moet je hebben, die is tussen 2002 en 2004 geleverd. Die heeft nog de boxermotor met de ongelijke inlaatkanalen, en dus die heerlijke boxerroffel.

Om te rijden is een Impreza minder scherp dan een Lancer. De besturing is gevoellozer en minder precies. Maar de motor maakt qua geluid heel erg veel goed. Ook handig, de Impreza is behoorlijk betrouwbaar (check hier ons Impreza aankoopadvies) en in Nederland geleverd. Onderhoud en onderdelen zijn nog makkelijk te regelen. Mocht je de ultieme Impreza zoeken, dan heb je het stuur aan de rechterkant zitten: een 22B gaat niet lukken in het budget, maar een WRX STI Type R Version VI of WRX STI Spec C Type RA wel.

Ford Escort RS Cosworth Wolf Racing

€ 51.450

1993

140.000 km

Een rallyauto voor de straat hoeft niet eens per se een Japanner te zijn. Het helpt wel, uiteraard. De Ford Escort RS Cosworth is bijvoorbeeld zo’n auto. Het is een van de gaafste rallyauto’s aller tijden. Het leuke is, stiekem is het helemaal geen Escort. In technisch opzicht is het eigenlijk een Sierra RS Cosworth. Waar de Escort van deze generatie een eenvoudig viercilinder overdwars heeft liggen met voorwielaandrijving, heeft de Escort RS Cosworth een compleet andere layout.

De motor is in lengte geplaatst én de auto is in eerste instantie achterwielaangedreven. Het resutlaat is een van de heftigste en coolste Fords aller tijden. Wij vonden een exemplaar met wat after market spulletjes van Wolf Racing. Dat hoeft zeker niet verkeerd te zijn, die blokken kunnen met gemak 400-500 pk aan, dus 300 pk gaat zeker goedkomen. Sowieso ‘voelde’ de Escort RS Cosworth altijd sterker aan dan de specs deden geloven.

Nissan Sunny GTI-R (EGNN14)

€ 32.500

1992

165.000 km

Uiteraard hebben we ook een outsider voor je. Wat dacht je van de Nissan Sunny GTI-R? Die auto is pas écht onbekend. Van een afstandje is het een oude zakjapanner met een iets te grote vleugel. Van dichtbij heb je een van de meest overontwikkelde motoren (de SR20DET) met minimaal 220 pk. Met een paar modificaties is 400 ook mogelijk, maar dat is misschien overkill. De Nissan Sunny GTI-R is vooral heel erg een sleeper. niemand heeft door dat je in iets bijzonders rijdt. Rijdt de auto dan bijzonder?

Op zich wel, het is en blijft een homologatiespecial. Alleen is het niet een Evo qua beleving. Het voordeel is dat je dat ook terugziet in de prijs, want ze zijn ook aanzienlijk goedkoper. Ook het feit dat de rallyversie erg matig was qua succes helpt niet echt mee voor de auto. Maar als je niets leuker vindt dan mensen te verrassen met een zeer snel koekblik, kijk eens naar de Sunny GTI-R.

Lees hier onze Nissan GTi-R Special!

Toyota Celica GT-Four (ST205)

€ 34.500

1994

125.000 km

Het grote nadeel van de bovenstaande Sunny is dat ‘ie iets te ingetogen is. Daar heb je met de Toyota Celica GT-Four geen last van. Maar toch, ook deze rallyauto voor de straat sneeuwt een beetje onder bij de Impreza’s en Lancers die de jaren ’90 en ’00 domineerden. De Celica heeft als grote voordeel, dat het een coupé is. Dat geeft het model al aanzienlijk meer sjeu. Natuurlijk, het is iets minder praktisch, maar je gezin vervoeren in een Evo kan strikt genomen wel, maar het is niet aardig.

Ook hier heb je te maken met een bijzonder AWD-systeem en een motor die met gemak zijn vermogen levert. Om te rijden is de Celica eveneens spectaculair. Niet zo scherp als een Lancer Evo, maar weinig auto’s kunnen zich daarmee meten. Wel zit er een leuk verhaal aan vast (ze worden kampioen door vals te spelen). Ook zijn de auto’s gewoon in Europa en Nederland geleverd.

Meer lezen? Check hier onze Toyota Celica GT-Four special!

Overigens, als je iets meer zekerheid zoekt, je kunt ook een GR Yaris importeren…. (of op Marktplaats zoeken). Let wel op dat het performance pakket aawezig is. En je moet genoegen nemen met een driecilinder bromtol die veel te effectief presteert.

Check hier de rijtest met de Toyota GR Yaris!

Audi ur-quattro (Typ 85)

€ 55.500

1986

170.000 km

Waarom niet gewoon meteen de originele rallyauto voor de straat? De Audi ur-quattro is een rijdende legende. Het is de eerste rallyauto waarbij vierwielaandrijving werd toegepast en met groot succes. Daarbij is het ook nog altijd een van de coolste Audi’s ooit. We zijn nu 35 jaar verder en 200 pk stelt niet heel erg veel meer voor. Maar omdat het een beetje onbehouwen auto is, is het wel leuk.

Die motor kent een behoorlijk turbogat en het gewicht van de motor zit voor de vooras. Je moet deze auto over de klink jagen om het beste eruit te halen. Het is absoluut niet de snelste auto, maar wel heel erg vermakelijk. Van de auto’s in dit lijstje klinkt de Audi verreweg het beste, die vijfcilinder is echt geweldig. Het is nog een vies roggelende vijfpitter, niet zoals die wat lijzig klinkende RS3.

Lees hier alles over de Audi quattro!

Lancia Delta Integrale Evoluzione (831)

€ 59.995

1992

140.000 km

Laten we er niet omheen draaien, dít is de auto die we allemaal willen hebben als we denken aan een rallyauto voor de straat. Alles klopt namelijk aan deze auto. Ten eerste is het een van de meest succesvolle auto in de motorsport ooit gebouwd. Maar liefst vijf jaar achter elkaar werd de wereltitel binnengehaald. Zelfs Lewis Hamilton zou hiermee kampioen worden! Daarnaast heeft de Delta een bepaalde ‘magie’. Die stuurinstallatie bijvoorbeeld, dat is bijna zoals een kart qua feedback en gevoel. De motor is ‘maar’ een viercilinder, maar klinkt hemels en wordt alleen maar beter als je ‘m meer en meer op de staart trapt.

Qua uiterlijk is het misschien wel de mooiste rallyauto ooit gebouwd met de verbrede wielkasten. Nadelen? De betrouwbaarheid was destijds echt een dingetje, maar de auto’s zijn nu op een leeftijd dat liefde, onderhoud en aandacht belangrijker zijn dan kilometerstand en land van herkomst. In het budget kun je bij lange na niet kiezen uit de mooiste exemplaren voor weinig geld, dus zijn al onbetaalbaar geworden.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!