Tesla vlucht met 200+ voor de politie en crasht [Video]

Een 20-jarige besloot te vluchten voor de politie in een Tesla, maar dat liep verkeerd af.

Er spelen zich wilde taferelen af op de Nederlandse wegen. Zaterdag schreven we nog over een C63 AMG die crashte na een achtervolging, en nu is het weer raak. Een Tesla-rijder vluchtte voor de politie, en ook dat eindigde in tranen. Dit alles werd vastgelegd door de dashcam van Verkeerspolitie Oost-Nederland.

De politie krijgt de Tesla Model 3 in de smiezen op de A50. Het ging niet om een bankoverval of een gestolen auto, de politie wil de auto alleen aan de kant zetten wegens een snelheidsovertreding. De 20-jarige bestuurder lijkt de politie te volgen op de afrit, maar schiet dan op het laatste moment de snelweg weer op en kiest het hazenpad.

De politie zet daarop de achtervolging in, waarbij de snelheden hoog oplopen. De politieauto noteert 215 km/u op de teller. Normaal loopt een Tesla Model 3 ook niet veel harder dan dat, maar hier gaat het om een Performance, met een topsnelheid van 261 km/u.

De achtervolging komt abrupt ten einde als de auto iets te enthousiast de afrit van de A326 neemt. Op de beelden is te zien hoe de Tesla uit de bocht vliegt en tegen een boom crasht. De bestuurder is wonder boven wonder niet gewond en wordt door de politie uit de auto getrokken.

De jongeman bleek niet onder invloed te zijn. Waarom hij besloot te vluchten voor de politie? Dat is een compleet raadsel. Hij zit nu in ieder geval met de gebakken peren, want hij is zijn rijbewijs kwijt en zijn Tesla – of die van zijn vader – ligt in puin. En dan mag hij nog van geluk spreken dat het bij materiële schade is gebleven.

Video: Verkeerspolitie Oost-Nederland