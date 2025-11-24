Nieuwe Clio is duurder dan de Renault 5

De prijs van de nieuwe Renault Clio is bekend!

Een van de problemen van elektrische auto’s was altijd het hoge prijskaartje. Dat valt echter reuze mee anno 2025. Nu zijn gewoon alle auto’s duur! Bij Renault zijn de rollen zelfs omgekeerd. De nieuwe Renault Clio is duurder dan de elektrische Renault 5.

Nu komt dat niet helemaal als een verrassing, want de Renault 5 is gewoon heel scherp geprijsd, met een vanafprijs van €25k. Maar daar gaat het vandaag niet om. Het gaat vandaag om de prijs van de gloednieuwe Clio. Die kost minstens €26.990.

Voor dat bedrag krijg je de TCe met 115 pk. Voorheen had de instap-Clio 90 pk, dus je krijgt in ieder geval meer vermogen. De standaard Clio oogt ook niet heel kaal. Zo krijg je standaard een chique groene kleur. Sterker nog: voor saai wit of grijs moet je juist bijbetalen. Je bent knettergek als je dat doet, maar we vrezen dat het toch zal gebeuren.

Qua motoren zijn er twee opties. Naast de instapper is er ook nog de full hybrid E-Tech, met 160 pk. Zoals de naam al zegt is dit een volwaardige hybride, geen slappe mild hybrid dus. Zo’n versie was er bij de vorige generatie ook al, maar het is nog steeds vrij zeldzaam in dit segment. De hybride kost €28.990.

Om toch nog even de vergelijking te maken met de Renault 5: die is er weliswaar vanaf €24.990, maar dan kun je niet snelladen. De versie die je eigenlijk wil hebben is die met 120 pk. Die kost €27.990 en is dus €1.000 duurder dan de Clio. Maar dan heb je wel een auto die er beter uitziet en potentieel ook beter rijdt…

Concurrentie

Voor de echte één-op-één vergelijking moeten we natuurlijk kijken naar de B-segmenters met een benzinemotor. Een aantal is ons al ontvallen, zoals de Fiesta, maar er is zeker nog concurrentie.

Opel Corsa 1.2 (100 pk): €23.999

Skoda Fabia 1.0 TSI (95 pk): €25.680

Toyota Yaris Hybrid (115 pk): €26.895

Renault Clio TCe (115 pk): €26.990

Volkswagen Polo 1.0 TSI (95 pk): €27.990

Renault Clio full hybrid E-Tech (160 pk): €28.990

Peugeot 208 Hybrid (110 pk): €29.520

Zoals je ziet is de Clio geen echte prijspakker, maar het is in ieder geval een betere deal dan de Volkswagen Polo. Die is €1.100 duurder, terwijl je 20 pk minder krijgt. Het kan ook interessant zijn om nog even door te sparen voor de hybride Clio, die zuinig is, maar desgewenst ook lekker vlot.

De Clio is per direct te bestellen en staat eind januari in de showrooms