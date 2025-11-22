Beruchte C63 crasht bij Roosendaal na achtervolging

De bestuurder van deze C63 is al heel lang een gevaar op de weg.
De C63 AMG is een hele gave bak, maar er kleeft helaas een fout imago aan. Dit imago is er deze week niet beter op geworden, want er is een C63 gecrasht na een achtervolging. En dit is niet de eerste keer dat de 32-jarige bestuurder in aanraking is gekomen met de politie.
Oude bekende
Deze C63 met widebody en zwarte motorkap komt ons namelijk bekend voor. In februari schreven we ook al over deze auto. Deze was toen in beslag genomen omdat de bestuurder voor de twintigste (!) keer in zeven jaar tijd betrapt was op rijden zonder rijbewijs.
We zaten te wachten tot deze auto bij Domeinen zou verschijnen, maar wat blijkt? De eigenaar heeft de auto gewoon weer teruggekregen. De politie van Bergen op Zoom kwam de AMG weer tegen, terwijl de bestuurder de ene na de andere verkeersovertredingen beging.
Achtervolging
Aan een stopteken had de beste man geen boodschap (hoe kan het ook anders?), waarna een politieachtervolging ontstond. De C63 ging er op hoge snelheid vandoor en haalde allerlei gevaarlijke capriolen uit, zoals inhalen over de vluchtstrook. De snelheid liep op tot 200 km/u.
Toen de wegpiraat op het allerlaatste moment de afslag Roosendaal-West wilde nemen, ging het mis. De auto vloog uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. Dat moest er een keer van komen. De bestuurder raakte gewond, en de C63 is total loss.
Mosterd na de maaltijd
De politie heeft het wrak in beslag genomen, maar dat is een béétje mosterd na de maaltijd. Verder is er een proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van artikel 5, rijden zonder rijbewijs (jawel) en het weigeren van een speekseltest.
Hartstikke leuk, maar iets zegt ons dat deze man binnenkort gewoon weer rondrijdt. Voor dit sujet lijkt maar één ding te werken: achter slot en grendel. Maar ja, dat zal juridisch wel niet mogelijk zijn.
Foto’s: Verkeerspolitie Zeeland-West Brabant
Reacties
Who_carez zegt
Voor zo’n mensen zijn gewoon geen woorden. Uiteindelijk zijn dat de mensen die door rijden als ze een ongeval hebben veroorzaakt of iemand hebben dood gereden. Dood knuppelen mag ook niet zeker?
Gekkehenk zegt
Jammer dat hij zelf niet net zo Total-loss is als dat hok van ‘m. Wens het hem wel toe.
kniesoor zegt
“De bestuurder raakte gewond, en de C63 is total loss” . . . andersom was uit oogpunt van verkeersveiligheid beter geweest.
Het is toch buitengewoon treurig, dat het NL rechtssysteem kennelijk geen passende oplossingen heeft voor dit soort totaalidioten. En/of de magistratuur die om onbegrijpelijke redenen niet wenst in te zetten . . .
escort77 zegt
Leest hier toevallig een monteur uit die regio mee?
Mocht deze bestuurder nou een keer langskomen voor een bandenwissel ofzo, wil je dan de airbags even demonteren of uitschakelen alsmede het controle-lampje daarvoor?
MoeWat zegt
Probeer je nu grappig te zijn? Want dat ben je namelijk verre van..
HocusFocus zegt
Waarschijnlijk leert hij het hiermee nog niet af..
Ik hoop dat de achtervolging is opgenomen en dat de politie op YouTube een mooie edit post.
Johanneke zegt
Ik snap niet dat er geen poging tot doodslag oid wordt gegeven voor mensen die met 200 vluchten voor de politie.
307-2.0-chipped zegt
Zo’n klootzak verdient eeuwige anale jeuk.
octaan64 zegt
Is gelijk aan een uitvak bij het voetbal wat de wedstrijd heeft verstoord, de boel heeft gesloopt, vrijwilligers hebben mishandeld en na de wedstrijd ongehinderd het stadion uit kunnen stappen en in de bus naar huis mag, om thuis bij mams en de kinderen te eten en de volgende maandag weer aan de bak gaat.
Slappe hap.
Het vak moet op slot. De rest van het stadion mag naar buiten.
De camera’s gaan uit en de mariniers mogen naar binnen.
Iedereen op de foto, persoons en verblijfsgegevens worden genoteerd.
Controle op drugs en drank gebruik.
Je mag verklaren hoe je aan je inkomen komt en hoe je je hut en toet gefinancierd hebt.
Stichting veilig thuis op bezoek bij mams en kinderen en hun schooltje.
Ieder individu in dat vak aansprakelijk maken voor de totale schade.
Brief naar het werk, loonbeslag.
Gerechtelijke vervolging.
moveyourmind zegt
Hij zal wel gedacht hebben: Liever een ster in de ruit van de motorkap dan een ster óp de voorruit.
MoeWat zegt
Zelf bedacht zeker?
e36thuglife zegt
Soldaat!!!
tjorque zegt
Ik vraag me echt af waar een 32 jarige op eerlijke wijze z’n geld mee verdient en op 7 jaar tijd zoveel brokken kan maken en er financieel mee weg komt…