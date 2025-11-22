Beruchte C63 crasht bij Roosendaal na achtervolging

De bestuurder van deze C63 is al heel lang een gevaar op de weg.

De C63 AMG is een hele gave bak, maar er kleeft helaas een fout imago aan. Dit imago is er deze week niet beter op geworden, want er is een C63 gecrasht na een achtervolging. En dit is niet de eerste keer dat de 32-jarige bestuurder in aanraking is gekomen met de politie.

Oude bekende

Deze C63 met widebody en zwarte motorkap komt ons namelijk bekend voor. In februari schreven we ook al over deze auto. Deze was toen in beslag genomen omdat de bestuurder voor de twintigste (!) keer in zeven jaar tijd betrapt was op rijden zonder rijbewijs.

We zaten te wachten tot deze auto bij Domeinen zou verschijnen, maar wat blijkt? De eigenaar heeft de auto gewoon weer teruggekregen. De politie van Bergen op Zoom kwam de AMG weer tegen, terwijl de bestuurder de ene na de andere verkeersovertredingen beging.

Achtervolging

Aan een stopteken had de beste man geen boodschap (hoe kan het ook anders?), waarna een politieachtervolging ontstond. De C63 ging er op hoge snelheid vandoor en haalde allerlei gevaarlijke capriolen uit, zoals inhalen over de vluchtstrook. De snelheid liep op tot 200 km/u.

Toen de wegpiraat op het allerlaatste moment de afslag Roosendaal-West wilde nemen, ging het mis. De auto vloog uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. Dat moest er een keer van komen. De bestuurder raakte gewond, en de C63 is total loss.

Mosterd na de maaltijd

De politie heeft het wrak in beslag genomen, maar dat is een béétje mosterd na de maaltijd. Verder is er een proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van artikel 5, rijden zonder rijbewijs (jawel) en het weigeren van een speekseltest.

Hartstikke leuk, maar iets zegt ons dat deze man binnenkort gewoon weer rondrijdt. Voor dit sujet lijkt maar één ding te werken: achter slot en grendel. Maar ja, dat zal juridisch wel niet mogelijk zijn.

Foto’s: Verkeerspolitie Zeeland-West Brabant