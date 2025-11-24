470 pk in een 330e?! De getunede BMW van PSR Parts

Een BMW 330e, maar dan net even anders.

In deze video neemt Wouter Karssen je mee in een bijzonder brute en volledig aangepaste BMW 330e. Ja, opnieuw een auto met stekker, maar dit keer eentje die ook écht geluid maakt en aanzienlijk sneller is dan standaard. De 330e staat bekend als een fijne, maar niet extreem snelle plug-in hybride. Toch laat PSR Parts zien hoe ver je kunt gaan als je alles uit zo’n auto wil halen.

Aan de buitenkant is deze sedan voorzien van een complete bodykit: een lage frontsplitter, sideskirts, diffuser, forged carbon spiegelkappen en een opvallende achterspoiler. Het resultaat is een behoorlijk in-your-face uiterlijk, bedoeld om te laten zien dat deze auto geen standaard 330e meer is.

Maar de echte magie zit onder de kap. Dankzij een downpipe met 200-cells katalysator, OPF-delete, nieuwe injectoren, open intake en een hybride turbo levert deze 330e maar liefst 470 pk en 730 Nm. Dat is bizar veel koppel—diesel-waardig zelfs. Daarmee sprint de auto niet alleen harder, maar blijft hij ook indrukwekkend doortrekken op hogere snelheden.