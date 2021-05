Nieuwe GMC Hummer EV wordt een loeizwaar geval - Autoblog.nl

En als we zeggen ‘loeizwaar’, bedoelen we ook ‘loeizwaar’. De nieuwe GMC Hummer EV gaat een gewicht krijgen van 4103 kilo.

Elektrische auto’s zijn zwaar. Hummers zijn ook zwaar. Dus als je die beiden combineert, krijg je een GMC Hummer EV met een welhaast mytisch gewicht. 9046 ‘pounds’, meer dan 4100 kilo. Dat is niet een beetje veel, het is een kleine 600 kilo meer dan de oude Hummer H1. Die woog 3360 kilo.

Het is de schuld van de accu’s

Jazeker, de batterijen van de nieuwe GMC Hummer EV zijn absoluut de boosdoener. Die leggen namelijk een gewicht in de schaal dat hoger is dan dat van een flinke BMW 5-serie touring. Met drie mensen aan boord. Let wel, dit monsterlijke gewicht krijg je alleen als je de topuitvoering koopt. Die heeft drie motoren en een batterij van 200 kWh. De mindere modellen wegen ook iets minder. Maar het wordt alsnog geen Caterham of iets in die orde.

Deze accu’s wegen meer dan jouw schuur

Problemen

Zo’n hoog gewicht is een garantie voor problemen. Laten we beginnen met het grootste probleem voor de gemiddelde Nederlandse automobilist. Je mag er de weg niet zomaar mee op. De nieuwe Hummer is zó zwaar, dat er allerlei verschillende regels zijn waaraan je moet voldoen voordat je deze auto mag besturen.

Daar ga je al.

Verder zul je niet vrolijk worden aangekeken als je een ritje wil maken door bijvoorbeeld een oud stadscentrum. Naast het feit dat de auto daar wellicht sowieso al iets te groot voor is, zullen de bewoners de sporen die je met dat gewicht in de klinkerweggetjes trek niet waarderen.

Maar het is niet alleen kommer en kwel

Nee, want al mogen we er hier de weg niet mee op en wordt hij überhaupt niet officieel in Nederland geleverd, het is wel een bloedsnelle auto. De GMC Hummer EV levert met zijn drie elektromotoren namelijk 1000 pk en (hou je vast) 15.592 Nm. Daarmee zit je in om en nabij de drie seconden op de 100 kilometer per uur. In een auto met het gewicht van een containerschip. Stel je dat toch eens voor!

Ander groot voordeel, hij is 100% elektrisch. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over de wegenbelasting.

Scheelt alweer toch?