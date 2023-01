Deze BMW M2 occasion is breder dan de nieuwe

En hij is nog mooier ook.

De nieuwe 2-serie heeft standaard al uitgeklopte wielkasten, dus BMW moest daar nog eventjes overheen met de M2. Dat deden ze dan ook: de nieuwe M2 heeft wielkasten waar je u tegen zegt.

Als je de nieuwe M2 eenmaal hebt gezien oogt het uitgaande model misschien wat smal, maar voor dat probleem is een oplossing. In Friesland staat momenteel een M2 F87 te koop die nóg breder lijkt te zijn dan nieuwe M2.

Met een bodykit kun je het design flink om zeep helpen, maar dat valt in dit geval reuze mee. De wielkasten zijn best netjes geïntegreerd in het design en er zijn verder geen popnagels of rare frutsels aan te pas gekomen.

De M2 heeft niet alleen een widebody gekregen, maar ook een nieuwe motorkap, die volledig uit carbon is opgetrokken. Dat zie je alleen als je de motorkap open doet, maar er zijn hier en daar ook wat zichtbare carbon onderdelen gemonteerd. De velgen zijn ook niet standaard: die komen van Rotiform.

Één blik op het interieur leert dat dit evenmin origineel is. De standaard zetels hebben het veld moeten ruimen. De voorstoelen zijn vervangen door kuipstoelen met vierpuntsgordels, terwijl de achterstoelen zijn vervangen door een rolkooi.

Is er motorisch ook nog wat aan gedaan? Jazeker. In plaats van 370 pk levert deze M2 420 pk. Dat is te danken aan Stage 2-tuning, in combinatie met een nieuwe intercooler en een cold air intake. Het Armytrix-uitlaatsysteem helpt ook nog een handje mee.

Al met al is er dus serieus geld gestoken in dit project, met een unieke auto als resultaat. Het woord ‘uniek’ is ernstig aan inflatie onderhevig in occasionland, maar in dit geval is daar geen woord van gelogen.

Uiteraard is dit niet de goedkoopste M2 van Nederland, hoewel er ook genoeg duurdere exemplaren zijn. De auto wordt aangeboden op Autoscout24 voor €64.950, met 25.500 km op de teller.