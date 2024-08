Tesla’s toch minder duur, met dank aan Brussel

Brussel heeft aan de knoppen gedraaid, waardoor importheffingen minder streng uitpakken voor Tesla.

Auto’s die in China geproduceerd worden, al dan niet met hulp van de overheid daar, en vervolgens op Europese bodem worden verkocht. Oneerlijke concurrentie, aldus de Europese Commissie. Sinds juli hanteert de EU een keiharde importheffing op auto’s die uit China komen. De tarieven liepen behoorlijk op.

Tesla importheffingen

We zijn nu een maand en enkele weken verder. De Europese Commissie komt nu al terug op eerder gemaakte beslissingen. Daarover bericht Reuters.

Althans, ze nuanceren de boel. Dat is goed nieuws voor autofabrikanten die auto’s in China produceren én goed nieuws voor Europese consumenten. Want die importheffingen worden natuurlijk keihard doorberekent. Onder de streep betalen jij en ik de prijs.

Ook Tesla produceert in China met een Gigafactory in Shanghai. De angst was dat de Amerikaanse autofabrikant te maken zou krijgen met een importtaks van 20,8 procent. Dat zouden Tesla’s in Europa kneiterduur maken. De Europese Commissie heeft de importheffing nu vastgesteld op 9 procent voor Tesla. Scheelt toch de helft.

Lagere importtaks

Naast het vastgestelde percentage voor Tesla, heeft de EU ook eerder ingevoerde importheffingen aangepast. SAIC gaat bijvoorbeeld van 37,6 naar 36,3 procent. Geely had eerst te maken met een importtaks van 19,9 procent en dat is nu bijgesteld naar 19,3 procent. BYD ziet de taks van 17,4 procent naar 17 procent gaan. Overigens is BYD bezig met een plannetje om de importtarieven te omzeilen. Verminderde percentages of niet: onder de streep gaan auto’s van deze merken in Europa duurder worden, dat is onvermijdelijk.

Hoelang deze importheffingen stand houden is nog maar de vraag. In de tussentijd is de Europese Commissie in gesprek met China over overheidssubsidies. Mochten de twee partijen een akkoord bereiken kunnen in het gunstigste geval de importheffingen weer van tafel. Dat is voorlopig niet het geval. Autofabrikanten kunnen nog tot 30 augustus commentaar geven op de nieuwe tarieven. De Europese Commissie brengt eind oktober van dit jaar een rapport naar buiten met de definitieve bevindingen.