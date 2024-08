Aston Martin onthult geluid van nieuwe V12 Vanquish

Met zijn V12 zal de Aston Martin Vanquish qua geluid geen tegenvaller worden.

Met veel bombarie en aandacht lanceert Aston Martin binnenkort de Vanquish. De Britse autofabrikant probeert zelf een hype te creëren door het aanstaande model nu al flink onder de aandacht te brengen.

Dat gaat veel verder dan bijvoorbeeld de destijds nieuwe DBS of de DB12. Zo is de Instagram-pagina van Aston Martin geleegd en staan er enkel teasers met betrekking tot de nieuwe Vanquish. Op de website krijgen bezoekers de tekst “All Will Be Vanquished” te zien. Daarbij heeft de Britse autofabrikant ook het geluid bekendgemaakt.

Aston Martin Vanquish geluid

Dat is een mooie, want zo krijgen onze oren in elk geval een mooi voorproefje van dit beest. De nieuwe Aston Martin Vanquish beschikt over een twin-turbo V12. Het blok levert een schofterige 835 pk en 1.000 Nm aan koppel. Hoewel er op het gebied van hardware echt wel aanpassingen zijn gedaan, heeft het blok in de basis hetzelfde geluid als andere Aston Martin-modellen. Denk aan de DBS Superleggera of de V12 Vantage.

Daar mag je eigenlijk niet over klagen. Want ondanks de twee turbo’s heeft Aston Martin het voor elkaar gekregen om de V12 een mooi geluid mee te geven. In een tijdperk van steeds meer elektrisch zijn auto’s als deze nieuwe Vanquish, maar bijvoorbeeld ook de nieuwe Ferrari 12cilindri méér dan welkom.

Een datum is er nog niet. Met deze teaser maakt Aston Martin in elk geval duidelijk dat de nieuwe Vanquish niet meer heel ver weg is. Mik op een onthulling ergens dit jaar, met leveringen aan klanten in 2025.

Met een line-up bestaande uit de DBX, Vantage, DB12 en straks de Vanquish hoopt het merk van Lawrence Stroll eindelijk het succes te worden waar ze zo op hopen in Gaydon. Dat is geen eenvoudige opgave, een merk als Maserati heeft al laten zien dat de markt van luxe auto’s het moeilijk heeft als er geen badge van Ferrari, Lamborghini of Porsche op de motorkap prijkt.