Tesla’s worden kneiterduur door populistich beleid

Kijk, dat krijg je ervan. Populiastich beleid zorgt ervoor dat Tesla’s kneiterduur gaan worden.

Iedereen is bang voor China. Ze hebben meer discipline dan wij, ze kunnen beter rekenen en ze zijn met veel meer mensen. Straks kunnen ze ook beter Nederlands praten als ons. Voorheen was het nog een opkomende economie, maar tegenwoordig is daar geen sprake van.

We hebben allemaal gezien dat er ineens enorm veel Chinese automerken zijn bijgekomen in korte tijd. Een gedeelte hiervan probeert ook in Europa voet an de grond te krijgen. Uiteraard is dit een zeer onwenselijke situatie, want als de Chinezen komen met betere auto’s voor minder geld, zorgt dat voor een slechte concurrentiepositie van onze eigen waar. Dus kwamen er importtaksen (tot wel 38,1%). Waarom innovatie aanmoedigen als je middels financieel protectionisme je de economie van je natie tijdelijk kunt laten floreren?

Chinese producten

Nou, omdat je iets niet leuk vindt, wil niet zeggen dat je er niet mee te maken hebt. De EU is een mooi voorbeeld ervan. Mensen stemmen massaal PVV en nu heb je dus een hoop zetels die niets voor elkaar gaan krijgen. De EU verdwijnt er namelijk niet mee. We hebben nu gewoon een extra delegatie naar het verdomhokje gestuurd. Goed bezig, jongens!

Want ondanks dat we met zijn allen tegen China zijn, kopen we massaal spullen uit China. Al die premium Amerikaanse Apple-producten worden gewoon door Foxconn in China gemaakt. En al die premium Amerikaanse Tesla Model 3’s komen er ook grotendeels vandaan. Sterker nog, kenners zeggen dat de Model 3 uit China beter in elkaar zijn geschroefd dan de Amerikaanse Model 3’s.

Tesla’s worden kneiterduur

Tesla meldt dat door importtaksen die zijn aangekondigd, de auto’s duurder gaan worden. Dat vermelden ze op hun website. Of beter gezegd, de Tesla-websites van Duitslan, Frankrijk, Ierland, België en Hongarije. Hoeveel de auto’s duurder gaan worden, vermeld Tesla niet.

De prijsverhoging voor de Tesla Model 3 gaat in op 1 juli 2024, aldus EV-pionier. Volgens Tesla komt het enkel door de importtaksen die nu geheven gaan worden door de EU op Chinese goederen.

Fotocredit: Een verse gefacelifte Model 3 door @780bertone via Autoblog Spots!

