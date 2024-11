Tesla’s zijn het vaakst betrokken bij dodelijke ongelukken

Met een Tesla heb je de grootste kans op een dodelijk ongeluk. In de VS in ieder geval.

Tesla is al sinds jaar en dag bezig met het ontwikkelen van rijhulpsystemen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Nu klinken de nieuwsberichten over dodelijke ongelukken met Autopilot niet zo veelbelovend, maar je moet natuurlijk kijken naar de statistieken. Zijn Tesla’s vaker of minder vaak betrokken bij een dodelijk ongeluk?

Het Amerikaanse iSeecars heeft dat uitgezocht, op basis van data van de National Highway Traffic Safety Administration. Daarbij hebben ze gekeken welke auto’s statistisch het vaakst betrokken zijn bij een dodelijk ongeluk (voor de inzittenden). Het onderzoek richtte zich op ongelukken tussen 2017 en 2022, met auto’s in de bouwjaren van 2018 tot en met 2022.

Wat blijkt? Tesla was van alle merken het vaakst betrokken bij een dodelijk ongeval. In de VS zijn er met een Tesla 5,6 dodelijke ongevallen per miljard gereden mijlen. Dat klinkt misschien weinig, maar het gemiddelde is 2,8. Op nummer twee en drie volgen Kia en Buick, met respectievelijk 5,5 en 4,8 fatale ongelukken.

Nu moeten we natuurlijk niet te haastig zijn met het verbinden van conclusies aan deze cijfers. Deze dodelijke ongelukken hoeven niet de schuld te zijn van Autopilot, het kan ook zijn dat Tesla-bestuurders gewoon roekelozer rijden en/of minder opletten. Dat laatste kan wel indirect de schuld zijn van Autopilot.

Bij de modellen stond er overigens geen Tesla op één, maar een Hyundai Venue. Dat is een compacte cross-over, die gepositioneerd is onder de Kona. We kunnen ons niet voorstellen dat de eigenaren van deze auto’s roekeloos rijden. Dat geldt wellicht wel voor de eigenaren van de nummer 2 (een Corvette) en 4 (een 911). De Tesla Model Y staat op nummer 6 van de gevaarlijkste modellen.

Bron: iSeecars