Primeur! Deze Venue crossover is óók stoer

Net zo stoer als die GLS van zonet.

Hoeveel crossovers heb je eigenlijk nodig in je modellengamma? Het antwoord is heel erg simpel: zo veel mogelijk. Het maakt niet uit welk formaat de auto heeft, zolang het ding maar hoog op de poten staat. Daar kunnen we heel erg op tegen zijn, maar er valt zeker wat voor te zeggen. Het ziet er stoer(der) uit, je hebt een hogere instap, het is lekker overzichtelijk, je zit rechtop, het is makkelijk met het insnoeren van kinderzitjes en bij drempels hoeven de billen niet samengeknepen te worden.

Veel merken smeren hetzelfde crossover recept uit over al hun modellen. Bij Volkswagen lijken alle crossovers enorm veel op elkaar. Hyundai heeft een wat creatievere designafdeling, want je kan al van een afstandje zien welk model het is. Hyundai trekt voor de New York International Auto Show het doek van hun nieuwste creatie: de Venue!

De platte koplampen doen wat denken aan diverse Citroëns. Omdat het zo’n guitig kleintje is, is het effect eerder lachwekkend dan indrukwekkend. Alsof je serieus moet kijken wanneer je kleine neefje zegt dat hij óók heel stoer is, net als de Palaside. De Hyundai Venue is namelijk echt heel erg klein. De auto is namelijk 13 centimeter korter dan de relatief compacte Hyundai Kona. Ook is de Venue drie centimeter slanker. Waar de Venue de Kona overtreft is in de lengte. De Venue is namelijk 1,5 centimeter hoger dan de Kona.

Volgens Hyundai is de Venue maar iets minder ruim dan de Kona. Die wielbasis is zo’n 8 centimeter kleiner, maar de hoogte maakt wat goed. Het totale interieurvolume is slechts 76,5 liter minder dan de duurdere Kona. Hyundai heeft diverse persfoto’s vrijgegeven, waaronder ook wat schetsen. Hier zien we een schets van een Venue met bestuurder en haar lunchpakket op de bijrijdersstoel:

De Venue wordt aangedreven door een 1.6 liter grote viercilinder benzinemotor. Deze kan worden gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een CVT-automaat. Deze Venue is aangekondigd voor de Verenigde Staten. Het moet wel heel raar lopen, wil deze trotse Globetrotter niet de oversteek maken naar de Oude Wereld.