Is de koning van zijn troon gestoten? Dit zijn de Top 15 best verkochte EV’s (2024).

Er zijn weer een reeks nieuwe elektrische auto’s op de markt gekomen. Eens kijken hoe ze het doen qua verkopen. Weten ze het te schoppen tot het lijstje top 15 best verkochte EV’s in 2024? Op basis van cijfers van VWE Automotive van januari tot en met september 2024 nemen we een blik!

In vergelijking met de cijfers van verleden jaar (januari t/m augustus 2023) zijn er wel degelijk verschillen. Goed, we missen één maand voor een volledig eerlijke vergelijking als je dat artikel erbij pakt, maar voor het totale plaatje maakt dat niet heel veel uit.

Best verkochte ev’s: de nummer 1

Vorig jaar was het nieuws dat de Tesla Model Y binnenkwam als best verkochte nieuwe elektrische auto. Voor het frisse had het leuk geweest als we nu konden melden dat er een nieuwe nummer één is. Maar dat is niet zo.

In 2023 versloeg de Tesla Model Y de Skoda Enyaq, maar in 2024 staat de Tesla Model Y nog steeds bovenaan. In januari t/m augustus 2023 verkocht Tesla 8.388 exemplaren van de Model Y in Nederland. Over de periode januari t/m september 2024 gaat het om 11.844 exemplaren. Er is wel nieuws te melden over de nummer 2..

Nummer 2

Ja! Want de nummer 2 is een nieuwkomer op de markt. Nederlanders staan blijkbaar in de rij voor de volledig elektrische Volvo EX30. De Zweed komt binnen op de tweede plaats met 8.049 verkopen. Dat is dus gebaseerd op verkopen van de eerste 9 maanden van dit jaar.

Jarenlang stond de volledig elektrische XC40 in de lijstjes populairste elektrische auto’s van het land. Daar kan nu de EX30 aan toegevoegd worden. Knap gedaan voor Volvo.

Nummer 3

Door naar de nummer 3. Dat was in het lijstje van vorig jaar de XC40, dit jaar is dat de Tesla Model 3. De auto werd nog niet zo gek lang geleden opgefrist. Tesla blijft gewoon verschrikkelijk populair in Nederland. Ook al zijn de aantrekkelijkste bijtellingsvoordelen afgelopen. Qua actieradius, laadgemak en value for money is de Tesla Model 3 nog steeds zeer aantrekkelijk voor velen. Zo blijkt. In de eerste 9 maanden van 2024 werden er 6.855 nieuwe exemplaren verkocht in Nederland.

Wat valt verder op?

Wat verder opvalt is dat het lijstje vooral de gebruikelijke kandidaten naar voren brengt. Van en Peugeot e-208 tot een Kia EV6. Toch zijn er een paar dingen die opvallen.

De Jeep Avenger staat namelijk in de top 15. Een Jeep in het lijstje best verkochte elektrische auto’s van Nederland. Dat is best bijzonder! Ook bijzonder is de komst van de Volkswagen ID. Buzz Cargo in het lijstje. Als zakelijke bedrijfswagen een stuk voordeliger in aanschaf in vergelijking met de personenauto. Populair genoeg om het tot dit lijstje te kunnen schoppen.

De volledige top 15 check je hieronder.

Best verkochte EV’s van 2024 (jan t/m sep 2024)