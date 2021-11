The Collectables – Alfa Romeo SZ

Wouter had er vroeger een poster van en nu mag hij er gewoon in rijden: de Alfa Romeo SZ!

Je kunt niet zeggen dat ze bij Alfa Romeo bang waren uitgevallen eind jaren ’80. Toen brachten ze namelijk de Alfa Romeo SZ op de markt, die een vrij revolutionair design had. En dat is nog zacht uitgedrukt.

De basis van het design werd gelegd door niemand minder dan Robert Opron, die man die eerder twee Franse designiconen tekende: de Citroën SM en CX. Net als die auto’s is de Alfa SZ eigenlijk nergens mee te vergelijken. Behalve dan misschien met de Lancia Hyena, maar die heeft het een en ander geleend van de SZ.

De SZ heeft meer troeven in huis dan alleen een spectaculair design. Onder de motorkap vinden we namelijk een Busso V6. Met 210 pk en 245 Nm koppel is de SZ ook aardig rap en bovendien klinkt dit blok nog altijd heerlijk.

De Alfa Romeo SZ is ook een echt collector’s item, want er zijn er maar 1.036 van geproduceerd. Deze zijn allemaal gebouwd door Zagato. Daar heeft de SZ ook de Z in zijn naam aan te danken. Niet zozeer aan het design, want daar had Zagato weinig mee te maken.

De SZ waar Wouter in deze video in rijdt is nummertje 31 van de 1.036, die momenteel wordt geveild op The Collectables. Kijk vooral de video om de Busso V6 te horen en te zien hoe Wouter deze posterauto ervaart.

