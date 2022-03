Deze unieke Alfa SZ is helemaal fabrieksnieuw

Deze Alfa Romeo SZ ziet er misschien niet uniek uit, maar dat is ‘ie wel.

De Alfa Romeo SZ is een van de meest fascinerende ontwerpen van de vorige eeuw. Het design klopt eigenlijk voor geen meter, maar het is wel bijzonder origineel. Normaal komen dergelijke uitspattingen niet verder dan de beursvloer, maar Alfa nam dit ding doodleuk in productie als image booster.

Een image booster moet tot de verbeelding spreken en dat is zeker gelukt. Anno 2022 zijn we de SZ nog steeds niet vergeten. Alfa houdt intussen ook zelf de herinnering levendig. De koplampen van de kersverse Tonale zijn bijvoorbeeld een knipoog naar die van de SZ.

Het exemplaar dat je hier op de foto’s ziet heeft bijzondere aandacht gekregen. Deze SZ is namelijk onderhanden genomen door FCA Heritage. Dit is de tak van FCA Stellantis die zich over de Italiaanse klassiekers ontfermt. Zij hebben de auto weer helemaal ‘nuovo fabbrica’ gemaakt, zowel van binnen of van buiten.

Het interieur en de motorruimte zien er trouwens niet helemaal fabrieksnieuw uit, dus het is even de vraag of de foto’s vóór of ná de restauratie zijn gemaakt. Alle carrosseriedelen zijn in ieder geval eraf gehaald. En ja, die zijn gewoon weer goed teruggezet. De panel gaps horen erbij.

De echte Alfa-kenners in ons midden zullen zien dat sommige details op deze SZ anders dan anders zijn. Het meest opvallende verschil met een reguliere SZ is het houten stuur. Ook zijn de wijzerplaten van het instrumentarium normaalgesproken niet wit.

De reden dat deze Alfa SZ er net even anders uitziet: het gaat om een testauto. De auto heeft destijds rondgereden op Alfa’s testcircuit Balocco en was ook gebruikt voor fotoshoots. Dit is dus een van de allereerste SZ’s. Van de productiemodellen zijn er uiteindelijk 1.036 gebouwd.

Een originele Alfa Romeo SZ met afwijkende details is overigens uniek, want alle productiemodellen zijn exact hetzelfde uitgevoerd. Er viel namelijk niks te kiezen bij het bestellen van een SZ.