The Collectables - Aston Martin Vanquish Volante by Q - Autoblog.nl

Dat is een hele mondvol! Wouter gaat op pad met deze bijzondere Aston Martin Vanquish Volante in de veiling.

Dat is een pittig lange naam. Die vraagt wat uitleg. Volante is natuurlijk de toevoeging zoals we hem vaak zien bij Aston Martins. Maar ‘by Q’, dat zal voor velen nieuw zijn. Natuurlijk is ook deze Vanquish Volante waarvan nu de veiling live staat nog voorzien van de geweldige atmosferische V12, waarmee het één van de laatste auto’s in zijn soort is.

Dit Nederlandse exemplaar is gepersonaliseerd met een reeks opties van Aston Martin’s Q-afdeling. Vandaar de toevoeging ‘by Q’. De auto is daardoor uniek uitgevoerd. Het resultaat is een opvallend interieur in de kleuren Dark Knight, Magnolia en Ivory, met contrasterende stiksels en piping en geborduurde Aston Martin-logo’s op de hoofdsteunen.

De Vanquish is natuurlijk de opvolger van de DBS als topmodel van Aston Martin. De Vanquish gebruikt hetzelfde platform, maar de carrosserie is nu voor een groot deel uit carbon opgetrokken. Verder is onder meer het chassis stijver gemaakt en is het motorblok lager geplaatst voor een gunstiger zwaartepunt. We hebben het dan over een handgebouwde 5,9 liter V12 met 575 pk.

Deze nieuwere versie is een stuk sneller dan de pre-facelift versie van voor 2014 (die 3pk minder had). Dat komt door een andere upgrade. De nieuwere Vanquish heeft in plaats van een zestraps ZF-automaat namelijk een achttraps ZF-automaat. En er was ineens een Launch Control-functie. De sprinttijd naar de 100 dook daarmee onder de 4 seconden. De topsnelheid werd eveneens 22 km/u hoger en doorbreekt nu de 300 km/u grens

De auto in de video is in 2017 in Nederland geleverd. Met een nieuwprijs van €382.801 was het toen één van de duurste exemplaren die in ons land is geleverd. Kijk of Wouter deze video door gaat komen zonder aan James Bond te refereren. Place your bets!

De veiling van de Aston Martin Vanquish Volante staat nu live.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.