'Zandvoort verboden voor ongevaccineerd F1-personeel' - Autoblog.nl

De overheid gaat naar verluidt harde eisen stellen aan de Formule 1-teams die naar ons land afreizen voor de GP van Zandvoort.

Nog precies drie maanden. Dan rijden de Formule 1-auto’s eindelijk op Nederlandse bodem. We moesten even geduld hebben met z’n allen, maar de positieve kant van het verhaal is: de organisatie van de Dutch GP heeft ruim de tijd gehad om alle benodigde voorbereidingen te treffen. Alles is dus al in kannen en kruiken.

Of toch niet? Corona mag dan op zijn retour zijn, in september zal het nog steeds niet de wereld uit zijn. Dit kan mogelijk nog voor problemen zorgen. De Nederlandse overheid gaat naar verluidt namelijk eisen dat de volledige Formule 1-paddock gevaccineerd moet zijn. Dat meldt Motorsport.com.

Voor de ouwe lullen in de paddock is dit niet zo’n probleem, want die zijn in september natuurlijk al lang en breed gevaccineerd. De meeste mensen van middelbare leeftijd idem dito. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze momenteel al met de dertigers bezig.

Toch is het nog maar de vraag of over drie maanden de jongste crewleden – de allerlei nationaliteiten hebben – ook allemaal een prik gehad hebben. Dit kan dus nog een issue worden.

Of de soep echt zo heet wordt gegeten als die nu wordt opgediend is nog maar de vraag. Een positieve test zou immers ook afdoende moeten zijn, zou je denken. Er is nog niks officieel, dus het is sowieso afwachten wat voor eisen de overheid gaat stellen aan het Formule 1-circus.

Foto: @robbiehifi