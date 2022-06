The Collectables – Audi RS4 Cabrio

Het is deze week cabrioweek bij The Collectables. Daar past deze Audi RS4 Cabrio waar we vandaag mee rijden prima in.

Nee, het is nog niet te laat om ook gewoon voor het aankomende zomerseizoen een collectable cabriolet aan te schaffen. Het is natuurlijk eigenlijk nooit te laat voor een cabriolet.

We weten niet hoe het bij jullie zit, maar als we ‘Audi RS4’ horen dan denken we in eerste instantie aan de RS4 Avant. Maar natuurlijk is er ook nog de RS4 Cabrio. Deze is gebaseerd op – volgens velen – de beste generatie Audi RS4: de B7. Een atmosferische V8 ervaren met het dak open, misschien wel het leukste recept.

Audi puristen hebben het zwaar met de RS lijn qua verschillende lay-outs. Want de RS2 had een vijfcilinder, de RS4 B5 een V6, en de RS4 B7 was de eerste in de RS lijn met een V8. We hebben het dan over een hoogtoerige atmosferische 4,2 liter V8, die er precies 100 pk per liter uitpompt.

Daarmee komt het op 420 pk. Er is tevens een royale 430 Nm aan koppel tot je beschikking. Waarmee de RS4 Cabrio sneller is dan zijn grootste rivaal: de M3 E93 Cabrio.

In het oog springend verschil met de M3 is uiteraard de aandrijving: de RS4 beschikt over Audi’s fameuze quattro-vierwielaandrijving. De RS4 B7 kwam met een nieuwe versie van het quattro-systeem, dat tot wel 85% van de aandrijfkrachten naar de achterwielen kan sturen. Daarmee kan deze vierwielaandrijver ook heel speels zijn als je dat wilt.

Benieuwd hoe dat rijdt zo’n Audi RS4 cabriolet? En hoe die atmosferische V8 klinkt in combinatie met een handbak? Kijk dan de video!

Je kunt op deze Audi RS4 Cabrio bieden via The Collectables.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.