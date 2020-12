The Collectables - Audi RS5 Coupé 4.2 FSI - Autoblog.nl

Wellicht één van de mooiste ontwerpen van de afgelopen jaren. De eerste generatie Audi RS5 blijft een snoepje en Wouter heeft een hernieuwde kennismaking.

De RS5 is de topper van de reeks. Hoogtepunt is de magistrale V8. Het is letterlijk een gevalletje zo maken ze niet meer. De atmosferische achtcilinder mag meer dan 8000 toeren draaien heeft een supermooie lineaire vermogensopbouw. Met een vermogen van 450 pk is de RS5 geen stakker, de sprint naar de 100 duurt minder dan 4.5 tel.

De RS5 heeft een bredere koets, een zogenaamde widebody. Niet alleen voor- en achterbumper zijn anders, ook het plaatwerk van de wielkasten is “uitgeklopt”. De vorm daarvan is geïnspireerd op de urquattro van de jaren tachtig. Het kan aan ons liggen, maar we worden immer nog een beetje week in de knietjes bij het zijn van een RS5. Het is een tijdloze schoonheid.

Deze daytonagrijze Audi RS5 wordt ter veiling aangeboden op The Collectables.