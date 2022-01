Misschien wel de leukste ‘M’ van de laatste jaren? Inmiddels nieuw niet meer te bestellen. Wij reden met een jong exemplaar.

Binnen het BMW-gamma was de compacte M2 de absolute funauto. WAS omdat je hem nu ‘even’ niet meer tegenkomt op de website van het merk uit Beieren. We zitten namelijk precies in de overgangsperiode van de ‘oude’ 2 serie coupé naar de nu al voorgestelde nieuwe 2 serie coupé.

Waar het bij de huidige generatie M3 en M4 vooral gaat over ‘die grille’ draait het bij verhalen en testen van de M2 vooral om de lol die dit model je oplevert.

De M2 CS is de laatste en hardcore versie van de huidige/vorige generatie. Waar een standaard M2 370 pk en 465 Nm aan koppel heeft, beschikt de CS over maar liefst 450 pk en 550 Nm.

Daar blijft het niet bij: de M2 CS is standaard voorzien van het adaptieve M onderstel, het M Driver’s Package en nog een arsenaal aan extra’s. Kort gezegd: de M2 CS is een pretpakket van jewelste. Compact maar met toch voldoende ruimte op de achterbank zodat je hem echt in te zetten!

The Collectables BMW M2 CS

Wouter rijdt in de video met een exemplaar uit 2020

