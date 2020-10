Overheid stopt dit jaar subsidie op nieuwe elektrische auto's - Autoblog.nl

De subsidieregeling voor particulieren op nieuwe elektrische auto’s is zó succesvol, dat de overheid voor 2020 stopt met die subsidie.

Acht dagen. Zo lang duurde het voordat de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s leeg was. Sinds dit jaar kunnen particulieren die een nieuwe elektrische auto kopen of privateleasen namelijk aanspraak doen op dat subsidiepotje. Er waren wel wat spelregels, maar mits je daaraan voldeed kreeg je een subsidie van vierduizend euro.

Voor nieuwe auto’s was er een budget van tien miljoen euro, gedeeld door vierduizend kom je dus aan 2500 auto’s. Was jij consument nummertje 2501 die aanklopte voor subsidie? Dan had je dus pech. Alhoewel, pech, je kreeg (en krijgt) nog wel subsidie, alleen dan pas vanaf 1 januari 2021. Het ministerie schoof je subsidie namelijk gewoon door naar het volgende kalenderjaar.

De subsidie stopt

Maar van die zogenoemde ‘doorschuifbepaling’ wil de overheid nu af. In een Kamerbrief schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven namelijk dat door deze bepaling, een deel van het budget van 2021 al op is. Daardoor moet je in 2021 sneller aanspraak doen op het budget van 2022. En in 2022 weer op het budget van 2023. Enzovoorts. Van Veldhoven is bang dat door deze bepaling het budget van 2025 al op is, voordat 2025 is aangebroken. Dat terwijl de overheid met de subsidiepot er juist voor wil zorgen dat particulieren tot 2025 ieder jaar een nieuwe elektrische auto kunnen kopen met subsidie. En als in 2024 het geld van 2025 al is opgemaakt, kan dat natuurlijk niet.

Op korte termijn moet de nieuwe regeling waarin die doorschuifbepaling is doorgekrast, worden gepubliceerd. Daarna duurt het nog minimaal twee weken voordat de nieuwe bepaling is ingezet. En als die nieuwe bepaling is ingezet, stopt de overheid met de subsidie op elektrische auto’s voor dit jaar. Je hebt waarschijnlijk dus nog maar enkele weken om nu nog een elektrische auto te kopen met subsidie, anders wordt je EV netto vierduizend euro ‘minder goedkoop’. Alle subsidieaanvragen die dit jaar aanspraak maken op het budget van 2021, worden overigens wel gehonoreerd.

Minder elektrische auto’s

In een gezamenlijke reactie schrijven RAI Vereniging en BOVAG ‘verbijsterd’ te zijn over het besluit. Volgens de twee verenigingen toont de overheid zich hierdoor ‘onbetrouwbaar’ te zijn ‘door plots de spelregels weer te wijzigen’. Ze zeggen dat door dit beleid er voor 2021 ‘geen’ subsidie beschikbaar zal zijn. Ook zijn ze bang dat alle contracten voor nieuwe elektrische auto’s door deze regeling op 1 januari ieder jaar in één keer worden ingediend. Daardoor is er voor consumenten en bedrijven geen zicht of het aantal aanvragen past binnen het jaarbudget, zeggen de partijen. Consumenten zouden op die manier ‘gedurende het hele jaar in onzekerheid’ verkeren, omdat ze niet weten of ze wel of geen subsidie krijgen. Met tot gevolg dat ze minder elektrische auto’s kopen.

BOVAG en RAI Vereniging stellen zelf voor om de budgetten slimmer in te zetten, ‘door bijvoorbeeld de kunstmatige schotten binnen de regeling weg te halen’. De partijen doelen hiermee op het beschikbare budget voor tweedehands elektrische auto’s. Op occasions is namelijk eveneens subsidie beschikbaar, van 2.000 euro. Voor het jaar 2020 is er een budget beschikbaar gesteld van 7,2 miljoen euro, waarvan op moment van schrijven 3,25 miljoen euro nog beschikbaar is.

Volgens de twee verenigingen stroomt overgebleven geld uit dat subsidiepotje terug naar de algemene middelen. Met andere woorden, dan wordt het niet meer gebruikt voor elektrische auto’s. De twee partijen stellen voor om het overgebleven geld uit dat potje juist in te zetten voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s. Dus dat als er eind dit jaar nog een paar miljoen euro over is, dat dit geldbedrag dan naar het subsidiepotje voor nieuwe elektrische auto’s gaat, bijvoorbeeld. Ook stellen de twee voor om de subsidiebedragen voor privatelease-auto’s uit te smeren over de looptijd van het contract. “De mogelijkheden zijn er, nu nog de wil om ze toe te passen”, zegt RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck.

