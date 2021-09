The Collectables – BMW M3 E30 Cabrio

Mythische proporties neemt de BMW E30 M3 aan in de hoofden van menig BMW liefhebber. De moeder der M3’s was er niet alleen als DTM en rallymonster, maar ook als cabrio. Maar hoe rijdt dat?

De M3 bracht in de jaren ’80 het Tourwagen- en Rally-gevoel naar de openbare weg. Maar er was ook een cabriolet, waar er maar 786 van gebouwd zijn. Daar denken we niet elke dag aan omdat de schaduw van de M3 coupé zo groot is.

De reguliere E30 M3 is dan ook een auto die iedereen kent . Daar werden een kleine 18.000 exemplaren van gebouwd die niet allemaal meer onder ons zijn. Roest maar ook zijn uitnodigende karakter en eigenaren die zich niet konden bedwingen, hebben gaten geslagen in het BMW E30 register. Met die 17.970 gebouwde exemplaren is de E30 M3 overigens ook de zeldzaamste generatie van de M3.

Omdat de Cabrio niet de spoiler heeft, heeft deze een iets minder uitgesproken styling dan de coupé versie. Wel heeft de Cabrio de bekende brede wielkasten en de sportievere voor- en achterbumpers, waardoor het duidelijk is dat dit geen normale 3-serie Cabrio is.

Wouter rijdt vandaag met een exemplaar uit 1988. Het bijzonder is dat de auto eerst voorzien was van een S38-zescilinder met een versnellingsbak uit de E34 M5. Erg leuk, maar de hang naar originaliteit deed de eigenaar toch beslissen om de auto bij BMW Classic neer te zetten waar er weer een origineel E30 M3-blok met 215 pk en een originele versnellingsbak in kwam.

In de bovenstaande video zie je of de BMW E30 M3 cabrio aan Wouters verwachtingen voldoet.

De veiling van deze BMW E30 M3 Cabrio op The Collectables loopt nu!

