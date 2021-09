Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Nederland 2021

Wacht…De Formule 1 kwalificatie voor de Grand Prix van…Nederland!?! Jazeker!

En daar is dan eindelijk dat moment. Na veel mitsen en maren, plus een jaartje uitstel door Corona, wordt er dit weekend dus toch weer een F1 race georganiseerd in Nederland. Rechtszaken, pandemieën, protesten, beschermde diersoorten, muzikanten, alles moest overwonnen worden om het te laten gebeuren. Velen achtten het onmogelijk dat het zou lukken. En sommige dingen zijn dan ook niet helemaal netjes verlopen. Maar stiekem, is het toch gewoon een heel gaaf moment voor iedereen die de autosport ook maar een beetje een warm hart toedraagt dat dit dus wél kan in ons land.

Nu we het toch hebben over warmte: het weer helpt tot op heden ook mee om er een groot feest van te maken. De hele zomer hebben we zitten kwakkelen, maar de zon schijnt dit weekend op de Dutch GP. Gisteren heeft uw trouwe verslaggever teneinde goed geïnformeerd te zijn de zon reeds getrotseerd op een van de nieuwe tribunes. Het resultaat is een ietwat pijnlijk gevoel als ik mijn arm op de verkeerd manier op mijn toetsenbord laat rusten. En daarnaast heb ik ook een Testa Rossa nu. Maar ach, vandaag tomaatje, (over)morgen chocolaatje, of zoiets.

Enfin, wat we natuurlijk echt belangrijk vinden dit weekend, is of de zon ook schijnt op Max Emilian Verstappen. Vanochtend was er al even vrees en twijfel. Verstappen moest zich melden bij de stewards. In de tweede vrije training gisteren, zou hij Stroll hebben ingehaald onder rood of op zijn minst geel. Ene Johan fluisterde dat op Twitter maar eens even in het oor van Mercedes en de FIA.

Gelukkig vond de FIA het allemaal niet zo erg en komt Max dus met de schrik vrij. Vervolgens reed hij in de derde training ook nog eens de snelste tijd. Is het straatfeest in de maak? We gaan het zien, in de kwalificatie voor de Grand Prix van…jawel…Nederland!

Q1

De coureurs die normaal gesproken het meeste kans maken op een eliminatie in Q1 zoeken als eerste de baan op. Het valt daarbij op dat Williams redelijk oké gaat. Latifi zet namelijk een snellere tijd op de klokken dan Tsunoda. Ook Kubica doet het aardig. De invaller voor Kimi Raikkonen is weliswaar een stukje langzamer dan Giovinazzi, maar dat is hem vergeven. De Pool is wel ‘gewoon’ sneller dan Mazepin.

Verstappen is de snelste, maar zet zijn tijd wel neer op een set zachte banden. Mercedes trotseert de eerste sessie succesvol met een setje mediums. Wordt dat nog belangrijk later in dit weekend? Dat wordt iets om in de gaten te houden.

Aan het einde van de sessie houden we echter vooral de onderkant van de tijdlijst in de gaten. Daar staan toch wel enigszins verrassend namelijk onder andere Norris, Vettel en Ocon. Bovendien hebben de Williamsen goede tijden neergezet. Als Tsunoda dat vervolgens ook doet, gaan er wellicht toch wat ‘grote namen’ afvallen.

Precies dat gebeurt dan ook. Stroll, Ocon en Norris rijden zichzelf veilig. Maar Vettel wordt ernstig gehinderd door de twee Hazen die met elkaar aan het klooien zijn. Hij haalt het daarom niet. Nog pijnlijker is het verhaal echter voor Sergio Perez. De wingman van Verstappen timet verkeerd en wordt uitgeschakeld in Q1! Man man man…Dit is helemaal niet wat Red Bull wil natuurlijk. Kubica hoort ook bij de afvallers, maar voor hem is dat nog altijd een acceptabel resultaat. Hij slaagt er namelijk in zich ook nog voor de andere Haas van Schumacher te plaatsen. De afvallers zijn daarmee Perez, Vettel, Kubica, Schumacher en Mazepin.

De afvallers: Perez – Vettel – Kubica – Schumacher – Mazepin

Q2

Verstappen kiest er andermaal voor vroeg het circuit op te zoeken. De Nederlander gelooft in zijn eigen pace en wil geen risico lopen met verkeer, vlaggen of andersoortig getrut. Verstappen gaat voor een 1:09.0 en is daarmee de snelste. Leclerc en Gasly geven respectievelijk drie en ruim vier tienden toe. De Mercs sluiten daarachter aan met beiden ruim zes tienden achterstand. Beiden rijden nu ook op softs, dus daar ligt het in principe niet aan. Tenzij het een gescrubte set is voor de Merries wellicht.

Opvallend genoeg lijkt Norris het een beetje lastig te hebben. De held van de eerste seizoenshelft hangt net als in Q1 rond in de gevarenzone, terwijl teammaat Ricciardo achter de Mercs op de zesde stek staat. Ook toekomstige Mercedes coureur Russell staat buiten de top-10, maar hij doet er alles aan om zich daar uit te knokken. Dat lijkt te lukken middels een mooie eerste en tweede sector. Echter gaat het mis voor George in de derde sector. Achterstevoren kust de Williams de bandenmuur. Normaal reden voor een gele vlag. Maar kennelijk is de wedstrijdleiding die vergeten in te pakken, dus volgt er weer een rode vlag.

Na een kort intermezzo, wordt de sessie even later hervat met nog ruim drie minuten op de klok. Giovinazzi zal hopen dat niemand zichzelf meer verbetert. Hij staat namelijk op P10 én staat vast in de pit. Een van zijn wielen komt namelijk niet van de Alfa af. GIO krijgt gelukkig voor hem wat hulp van Latifi.

Bij Williams hebben ze voorafgaand aan de sessie tegen Nicolas gezegd, dat hij eindelijk een moet gaan doen wat zijn teammaat presteert. Wat ze natuurlijk niet bedoeld hadden, is dat Latifi ook zijn auto achterwaarts de muur in moest parkeren. Dat doet NL6 echter wel. Er zwaait direct weer een rode vlag, met nu nog 1:36 minuten op de klok.

In principe is die tijd genoeg voor een outlap, waarna je dus nog een snelle ronde zou kunnen rijden. Maar al snel besluit de wedstrijdleiding dat Q2 hierbij blijft. Zwaar balen voor Norris dus, die hiermee voor de tweede keer dit jaar op waarde geklopt wordt door Ricciardo in de kwalificatie. Ook de twee Williamsen, Stroll en Tsunoda zijn het bokje.

De afvallers: Russell – Stroll – Norris – Latifi – Tsunoda

Q3

Verstappen gaat weer als eerste voor een snel rondje. The crowd goes wild. De eerste sector is sneller dan in Q2, de vonken schieten onder de RB16B door. Bij het uitkomen van de Audi S chicane kwispelt de staart van de Red Bull een beetje. Gaat dit Max Emilian opbreken? Voorlopig niet, want de Nederlander duikt als eerste onder de grens van de 1:09 met een 1:08.923.

Bottas volgt voor team Leader, maar strandt op drie tienden van Max Emilian. Normaal gesproken zou het een inkoppertje zijn dat Lewis Hamilton dan toch een bedreiging kan worden voor Max. Maar de Brit heeft dit weekend een zware kluif aan zijn Finse wingman. En ook nu kraakt HAM niet de tijd van BOT, hij geeft daar nog een halve tiende op toe. Gasly, Leclerc en Sainz sluiten aan maar zijn geen bedreiging voor het leidende trio. Het komt dus aan op de tweede runs. Tovert Mercedes nog een bizarre Bugs Bunny uit de hoge hoed?

Verstappen gaat uiteraard ook nog een keer naar buiten. De eerste sector is vrijwel identiek aan die van zijn vorige rondje. In de tweede sector zit Verstappen onder zijn eigen tijd en op start-finish is het een 1:08.885. Bottas is echter sneller onderweg dan in zijn eerste poging. Hij noteert geen paarse sectoren, maar wel twee groene. De Fin blijft echter steken op drie tienden.

Dan komt Hamilton nog. We ademen eigenlijk al uit na het zien van de tijd van Bottas. Maar toch zit ook de wereldkampioen wel op verbeteren. Op start-finish blijkt het toch maar goed dat Verstappen zijn tijd nog iets verbeterd heeft. Hamilton komt namelijk nog tot 38 duizendsten van een seconde. Daarmee was de eerste ronde van Verstappen net niet genoeg geweest.

Achter het gevecht vooraan doet Gasly erg goede zaken met de vierde plek. De twee Ferrari’s van Leclerc en Sainz staan gebroederlijk naast elkaar op de derde startrij morgen. Giovinazzi gaat naar een voor hem hele mooie zevende plaats. Het is de beste kwalificatie van het seizoen voor de Italiaan. Ocon, Alonso en de dan toch weer wat tegenvallende Ricciardo maken de top-10 compleet.

F1 kwalificatie Nederland 2021: De volledige uitslag