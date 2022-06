The Collectables – BMW M4 Competition Cabriolet

BMW viert een M jubileum dit jaar. Koppel je dat aan het lekkere weer deze week dan is het toch heel logisch dat we een BMW M4 Competition Cabrio gaan rijden vandaag?

50 jaar BMW M

Het is in 2022 50 jaar geleden dat de heren van BMW met het eerste BMW M model op de proppen kwamen. Wat beter dan om in dit jubeljaar eens te kijken naar welk M model bij jou past?

Met de zomer in onze bol zijn er meerdere opties. Wanneer we speuren in de echte M roadsters catalogus van BMW, dan kijk je naar de Z3 M of Z4 M. Moet het een vierzitter zijn dan is de keuze reuze. Wat te denken van de M6 / M8 of een M3 van de e30/e36/e46/e93 generatie.

Maar vandaag pakken we de eerste generatie BMW M4 Cabrio beet! Misschien wel de eerste 4 zits M cabrio die je ook echt een rijdersauto mag noemen. Standaard was deze M4 voorzien van een 3.0 liter 6 in lijn die 431 pk leverde.

Maar toen ging BMW nog even aan de slag en kwam op de proppen met het Competition Package, waar het exemplaar uit deze video mee is uitgerust. 19 Extra pk’s zorgen ervoor dat je op 450 pk met 550 Nm aan koppel uitkomt.

De grootste winst vind je echter onder de auto: adaptieve dempers en stabilisatorstangen, een opnieuw gekalibreerd actief M-differentieel en een nieuw uitlaatsysteem. Alles met het doel om de auto nog beter te laten sturen (en klinken). Topsnelheid? 280 km/u en dat afremmen gebeurt met carbon-keramische remmen.

Of dit het ideale M model is om deze M jubileum zomer mee te vieren weet je na deze video!

De Collectables BMW M4 Competion Cabrio veiling staat nu live. Dus je kunt bieden.

