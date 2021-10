The Collectables – BMW M4 DTM Champion Edition

Een special edition BMW M4 DTM bij the Collectables, what is not to like!?

Iedereen wordt hier toch een beetje week in de knieën als er een ‘echte’ special edition voorbij komt. En inderdaad we moeten wel het onderscheid maken tussen bijvoorbeeld homologatiespecials die volledig anders zijn (M4 GTS iemand?) en Special Editions als eerbetoon aan een speciale gebeurtenis met alleen een andere stickerset.

Maar de BMW M4 DTM Champion Edition is eigenlijk in de meest positieve zin een combinatie van beiden. Een gelimiteerde special edition, gelimiteerd op 200 stuks, die in het leven werd geroepen omdat coureur Marco Wittmann voor de 2e keer in 3 jaar tijd het DTM kampioenschap won achter het stuur van een M4. Maar naast de opvallende wijzigingen aan het exterieur heeft de M4 DTM Champion Edition ook daadwerkelijk de hardware.

De M4 DTM Champion Edition is namelijk net als de BMW M4 GTS (waar er 700 van gemaakt zijn) voorzien van een 500 pk versie van het M4 blok. Een stijging van 69 pk en 50 Nm. Deze toename is tot stand gekomen door het innovatie waterinjectiesysteem. Wat op zich al een apart artikel waard is.

Wouter vertelt het allemaal in de video. Maar andere zaken die duidelijk verschillen van een ‘standaard’ M4 is de afwezigheid van de achterbank die vervangen is door een rolkooi en zaken als keramische remmen en veel carbon fiber elementen.

De auto is overigens niet ontdaan van alle luxe. Zo heb je gewoon de beschikking over airco, navigatie en Park Distance control.

Wouter gaat in de video op stap met 1 van de 200 gemaakte exemplaren. De veiling van de BMW M4 DTM Champion Edition staat nu live op the Collectables.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.