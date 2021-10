Elektrische 911 blijft iconische styling behouden

Sterker nog, vanwege de styling zou een elektrische 911 eerder dan verwacht kunnen arriveren.

Porsche was met de Taycan een van de eerste elektrische topsedans. Jaren na de Tesla Model S uiteraard, maar in vergelijking met de ‘traditionele’ concurrentie waren ze er snel bij. Daarom heb je nu al een complete ‘familie’ van Taycan-modellen terwijl we bij sommige merken nog steeds wachten op elektrische toppers.

Zoals bekend, is Porsche bezig om hun gamma vlotjes te elektrificeren. De volgende Macan en 718 worden geheel elektrisch. En uiteindelijk voorzien we ook een elektrische toekomst voor de Cayenne en Panamera, alhoewel daar nog niet veel bevestigingen op het internet aanwezig zijn.

Integraal

Maar hoe zit het dan met een elektrische Porsche 911? Porsche heeft al lang volgehouden dat de 911 het laatste model wordt dat een elektromotor krijgt. Sterker nog, Porsche stelde voorheen dat het nog niet zeker is dat de elektrische 911 zou komen. Om de auto in Europese landen te kunnen verkopen, zullen ze overigens wel moeten.

Een elektrische 911 is wat lastig, want de verbrandingsmotor van die auto is een integraal onderdeel van die auto. Niet alleen qua geluid, maar ook qua vorm. Omdat er een platte zescilinder boxermotor achter de achteras ligt, heeft de auto zijn kenmerkende lijn. Volgens Michael Mauer heeft een elektrische 911 dat niet meer nodig. Echter, de hoofddesigner van Porsche heeft wel bevestigd dat er niet getornd gaat worden aan het iconische zijaanzicht van de 911. Ook niet met een elektrische 911.

Elektrische 911 minder overhang achter

Volgens Michael Mauer zijn het overigens geen ‘echte’ zorgen. Met een elektrische auto heb je nu eenmaal meer vrijheid qua ontwerpen. Mauer geeft wel aan dat de nabij gelegen toekomst spannender wordt. De regels betreft uitstoot zullen nog veel strenger worden. Mauer stelt dat als Porsche de 911 wil laten voldoen aan die eisen, de overhang aan de achterzijde zo’n 2 meter zal worden. Dat is precies de overhang van de frontoverhang van de Audi RS4 B7 (je weet wel, dat model met 2amper 300 pk), maar dat terzijde.

Volgens de designchef is het eenvoudiger om dat station over te slaan en meteen aan de slag te gaan met een elektrische 911. Een Porsche 911 wordt niet gedefinieerd door de zescilinder, maar door de styling, prestaties en rij-eigenschappen. De puristen zijn er waarschijnlijk fel op tegen, maar vergeet niet dat die alleen de ‘901’ nog een echte 911 vinden.

