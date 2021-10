Vernieuwde Hyundai Kona Electric is strakker én goedkoper

Hyundai maakt vandaag de prijs bekend van hun strakgetrokken succesnummer: de Kona Electric.

Er was een tijd dat de Koreanen het moesten hebben van afkijken bij de Europese merken. Die tijd is voorbij. Zowel Hyundai als Kia liepen niet achter de feiten aan op EV-gebied. Integendeel, ze waren er op tijd bij en hun EV’s hadden nette specificaties voor een schappelijke prijs. Voor zover je daarvan kunt spreken bij EV’s.

Dit legde beide merken geen windeieren. Zowel de Kia e-Niro als de Hyundai Kona Electric behoren tot de bestverkochte EV’s. Wereldwijd, maar ook zeker in ons land. De verkopen van de Kona Electric gaan nu waarschijnlijk een nieuwe impuls krijgen, want de facelift is eindelijk te bestellen.

We zeggen eindelijk, want het is al bijna een jaar geleden dat de Kona Electric voor het eerst zijn nieuwe snoet liet zien. De Kona ziet er nu ‘elektrischer’ uit dan ooit, want de voorkant is helemaal strakgetrokken. Een echte facelift dus.

Op technisch vlak brengt de facelift niet of nauwelijks vernieuwingen met zich mee, afgezien van wat extra rijhulpsystemen. Een grotere range had de Kona Electric voor de facelift al gekregen. De actieradius van de 39 kWh-versie komt nu uit op 305 km volgens de WLTP-cyclus, terwijl de versie met een 64 kWh-accupakket het tot 484 km schopt.

11 maanden na de presentatie van de facelift is de auto nu ook daadwerkelijk te bestellen. Dat betekent dat we nu ook de prijs weten van de gefacelifte Kona Electric. We hebben goed nieuws: die valt lager uit dan voorheen. Een Kona Electric is nu te krijgen vanaf €33.995, en dat is twee mille minder dan voorheen. Daarmee kan ook deze auto toegevoegd worden aan het lijstje met EV’s die goedkoper zijn geworden in 2021.

Voor het genoemde bedrag heb je een Comfort-uitvoering. In tegenstelling tot voorheen krijg je in deze versie nu een 10,25 inch infotainmentscherm. Verder kun je in deze instapuitvoering rekenen op onder meer een achteruitrijcamera en parkeersensoren achter.

Concurrentie

De prijsverlaging is niet geheel overbodig, want de Kona Electric heeft nu met aanzienlijk meer concurrentie te maken dan bij de introductie in 2018. Er is nu bijvoorbeeld de MG ZS, wat nog steeds dé prijspakker is in dit segment. Ook is er tegenwoordig een serieus Duits alternatief, in de vorm van de Volkswagen ID.3. Die is net iets scherper geprijsd, terwijl de specificaties juist beter zijn. Daarnaast heeft de Kona natuurlijk ook nog steeds concurrentie uit eigen huis van de e-Niro.