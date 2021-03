The Collectables - BMW M6 Cabrio handbak - Autoblog.nl

Een regelrechte unicorn! Een handbak met een V10, in cabriovorm. Briljant!

Een V10 zonder turbo’s, afgevinkt. Lage kilometerstand, afgevinkt. Iconische M6-badge op de klep, ook afgevinkt. Alvast 3 eigenschappen waaraan je een BMW Collectable herkent. Dit exemplaar doet daar nog een schepje bovenop. Het betreft hier namelijk een zeer zeldzame handgeschakelde M6 Cabriolet!

BMW bouwde in totaal 14.152 M6-en (Coupé en Cabrio bij elkaar). Slechts 701 exemplaren verlieten tussen 2006 en 2010 de productielijn met een handgeschakelde zesbak in plaats van de 7-traps SMG-automaat. Minder dan 5% van de totale productie dus.

De echte liefhebbers in Noord-Amerika kiezen dan traditiegetrouw ook echt voor handgeschakeld. En dus kwam de vraag voor die versie dus gek genoeg vooral uit Amerika en Canada. Daar zagen ze bij de komst van de M6 een handbak in combinatie met een V10 wel zitten.

BMW leverde in Noord-Amerika uiteindelijk 323 M6 Coupés en 378 M6 Cabrio’s zonder automaat. Ook de M5 sedan (E60) werd overigens exclusief voor Noord-Amerika met handbak geleverd.

Met 1.296 stuks is deze echter iets minder zeldzaam dan de handgeschakelde M6. De verhouding tussen USA- en Canada-modellen is ongeveer 90% vs.10%. Dus een Canadese (km/h) uitvoering is helemaal uniek.

Met een druk op de bekende M-knop (M Dynamic Mode) gaat het vermogen van 400 pk naar de voltallige 507 pk. De kilometerteller in het head-up display maakt dan plaats voor een toerenteller die pas bij 8.300 toeren in het donkerrood staat. Een gillende V10 is het resultaat.

De M6 Cabrio waar Wouter mee gaat rijden is uitgevoerd in de kleur Space Grey en verliet in het Canadese Ontario de showroom. Vandaar dat hij is voorzien van een kilometeraanduiding in plaats van mijlen (optiecode S548). Daarnaast zijn ook de temperatuuraanduidingen in Celsius i.p.v. Fahrenheit. Je vindt de veiling van deze bijzondere M6 Cabrio op de site van the Collectables.

Ok, even die woensdagmiddag challenge. Gooi ze maar in de comments als jij nog andere V10 cabrio’s met handbak hebt gevonden online ;-)

