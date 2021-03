Opel stapt over op QR-code als typeplaatjes - Autoblog.nl

Opel Manta GSe ElektroMOD

“Direct in contact komen met de inzittenden”: het kan met de QR-code die op elke Opel wordt gezet. Topidee, toch?

Opel heeft haar typenamen altijd wel op orde gehad. Namen als Manta en Monza waren gewoon cool. Daarna werden het rangen in het leger, met de Kadett als kleinste en de Diplomat of Admiral als topmodel. Daarna werden de namen iets abstracter, maar eindigden ze allemaal op een A. Qua namen mankeert het Opel dus nergens aan. Tijd voor verandering.

QR

Elke Opel krijgt namelijk een QR-code in plaats van een naam achterop. De eerste auto waar de technologie op te zien is, is de Manta GSe. Hier wordt al gelijk duidelijk hoe Opel wil inspelen op de vorm van een QR-code: de Manta GSe krijgt de code in de vorm van een mantarog, waar de naam vandaan komt. Deze krijgt de QR-code dus in de flank verwerkt, als het logootje van een rog. Overigens ook een mooie manier om nog een teaser te krijgen van de aankomende Manta GSe, de velgen hebben de tekst ‘Ronal’ erop. Hoe retro wil je het hebben!

Communicatie

Waarom dan een QR-code? Opel speelt het in op connectiviteit. Als je een Opel tegen komt in het verkeer en je scant de QR-code, krijg je op die manier te zien wat voor auto het is en krijg je de gegevens van de Opel-rijder. Zo kun je hem een bericht sturen en de bestuurder krijgt ‘m dan door op zijn infotainmentscherm. Opel hoopt op complimenten voor de auto en/of bedankjes voor goed gedrag in het verkeer. Want als je in direct contact kunt komen met de mensen die jou dwars zitten, leidt dat enkel tot aardige berichtjes.

Geinig

Goed, een geinig nieuwtje dus, de QR-code van Opel. Of het aan gaat slaan is een tweede, maar daar kom je maar op één manier achter. Net als het Voltswagen idee een perfecte stap voor de dag van morgen.