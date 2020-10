The Collectables – een nieuwe manier om bijzondere auto’s te (ver)kopen - Autoblog.nl

Een online snoepwinkel gevuld met automobiel lekkers van, voor en door autoliefhebbers.

Vandaag gaat de nieuwe veilingsite thecollectables.nl live. 1 van de initiatiefnemers is ‘onze’ @wouter. Tijd dus om meer met jullie te delen over dit online veilingplatform. En ja we gaan jullie de komende tijd op de hoogte houden van de Collectables die daar worden aangeboden!

Wat is The Collectables?

The Collectables is een nieuw onafhankelijk Nederlands veilingplatform van, voor en door autoliefhebbers. Met auto’s die je niet nodig hebt, maar wél wilt hebben. Kopers en verkopers worden via dit platform bij elkaar gebracht, ondersteund door een team van autoliefhebbers.

Maar wat zijn Collectables? Auto’s die je koopt met je hart. Die je misschien soms ook wel even uit moet leggen. Denk aan een Renault Clio Williams of een Ferrari F355. Maar ook aan een Fiat Panda 4×4 of een Honda NSX. En alles wat daartussen zit.

Hoe werkt het?

Het aanbod op de site bestaat alleen uit nette auto’s met een goede historie, natuurlijk onverprutst. Deze worden gepresenteerd zoals je het nog niet gewend was. Gemiddeld 150 foto’s, soms een video (spoiler alert: gepresenteerd door Wouter!) en een uitgebreide tekst. Ook de check bij bijvoorbeeld RDW en Finnik is al voor je gedaan.

Het mooie is dat dit doorlopend gepresenteerd wordt, dus je kunt 24/7 genieten & bieden. En doordat het een veiling is krijg je de kans om zelf te bepalen wat je voor een auto over hebt. Het is dus de meest ‘eerlijke’ manier om tot een marktconforme prijs voor een auto te komen.

Doordat het platform geheel online werkt blijven de kosten laag. Lees, lagere kosten voor de koper, hogere opbrengst voor de verkoper. Overigens staan bij iedere bieding de totale kosten duidelijk vermeld, dus geen verborgen extra’s.

Voor verkopers is het gratis (de koper betaalt de veiling commissie/kosten) en kopers kunnen gratis registeren om een volglijst aan te maken. Of om vragen over een auto te stellen in het forum. Komt die ene Alfa dus een keer voorbij, dan krijg je automatisch bericht zodat je kunt bieden.

Waarom zou je op de site gaan kijken?

De veilingen hebben een duidelijke kop en een staart, waarmee binnen ongeveer twee weken de Collectable wordt verkocht. Ter vergelijking, de gemiddelde verkoopduur van dit soort auto’s is 6 maanden (bron: Nationaal Occasion Onderzoek 2019). Ook de onderhandeling “op de stoep” kan achterwege blijven. En de auto blijft gewoon veilig bij jou tijdens de veiling.

Maar Mike, er is meer! Je auto staat op een site omringd door andere Collectables. Dit trekt mensen die vaak vooraf soms niet eens wisten dat ze interesse in jouw auto zouden hebben.

The Collectables is opgericht door drie autoliefhebbers, waaronder Wouter. Het concept is al jaren succesvol in de VS, dus waarom niet in Nederland? Voor kopers is het een online snoepwinkel. Voor verkopers een relatief snelle, simpele manier om zonder kosten (want de koper betaalt de commissie) te ‘ontzamelen’.

Er is nog meer goed nieuws

Wouter is erbij betrokken. Leuk voor hem kan je denken, maar dat is ook voor jullie goed nieuws. Want we kunnen hierdoor wat auto’s afvinken van de bucket list. Nog steeds leuk voor Wouter, maar we maken ook video’s van die auto’s zodat jullie kunnen meegenieten.

Wat staat er nu op? Onder andere een hele gave GranTurismo. Een ‘Tadelos’ 850i. En de ultieme kinderdagverblijf Bimmer, een M5 Touring.

Aanmelden als koper of verkoper doe je via www.thecollectables.nl