The Collectables – Ferrari 599 GTB Fiorano

Een Ferrari 599 GTB die geveild wordt bij The Collectables. Daar willen we wel een rondje in rijden ja!

De Ferrari 599 GTB Fiorano werd geïntroduceerd tijdens de Salon van Geneve. Daar waren ‘wij’ bij. Tenminste, Wouter was er bij en daar zijn gelukkig niet al te veel beelden meer van. Maar het was ook het jaar dat Spyker de ‘Peking tot Paris’ SUV lanceerde. Daar hebben we sindsdien niet veel meer van gehoord.

Het verging de 599 GTB heel anders. Die was na de 550 en 575 een waardig opvolger die later nog in 599 GTO vorm ook verscheen. Zoals een Aston Martin DB9 ook zijn design grotendeels met de DBS deelde.

Maar terug naar de Ferrari. De 599 GTB Fiorano heeft in grote lijnen dezelfde briljante V12 als één van Ferrari’s supercars, de Enzo. We zullen niet beweren dat je dezelfde sensaties krijgt in deze 599 als in een Enzo, maar het motorkarakter en natuurlijk dat verslavende geluid is meer dan aanwezig. Maar ditmaal dus in een stijlvol GT maatwerkkostuum.

De 599 GTB is echt een schitterend gelijnde auto. Met een carrosserie getekend door Pininfarina. Maar vorm ging hier zeker niet boven functie. De designopdracht was om een auto te maken die niet alleen ‘easy on the eyes’ was maar ook een optimale airflow heeft. Het meest kenmerkende designelement is de C-stijl. De karakteristieke vleugels links en rechts resulteren in stabiel weggedrag, ook in de buurt van zijn topsnelheid die volgens het boekje 330 km/u bedraagt.

We gingen natuurlijk op pad met deze Ferrari 599 GTB Fiorano. Het is een origineel Nederlandse auto Onze indruk zie je in de video.

Deze auto wordt op dit moment geveild. Je vindt deze Ferrari 599 GTB Fiorano op the Collectables.

