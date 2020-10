The Collectables - Maserati GranSport - Autoblog.nl

Wouter mag weer eens met een snoepje rijden: een koningsblauwe Maserati Gransport van één van de laatste bouwjaren.

Voor wie de Gransport niet helemaal kan plaatsen: het is de opvolger van de 3200 GT en de 4200. Sommigen zeggen dat de Gransport misschien wel de beste auto die Maserati ooit heeft gebouwd.

Ten opzichte van zijn voorganger is er in ieder geval een hoop verbeterd, maar is de glorieus klinkende door Ferrari gebouwde V8 wel behouden. De buitenkant ziet er niet alleen moderner uit, maar de aerodynamica is ook fors verbeterd.

Zoals wel vaker is de laatste versie van een model(generatie) het lekkerste. Dat geldt ook voor de Gransport, de bak schakelt sneller, het interieur is mooier. En niet onbelangrijk: met een sterk verbeterde wegligging kon de Gransport opeens echt concurreren met de 911. Zal ik dan toch…..

Thecollectables.nl is een online veilingplatform. Voor auto’s die je niet nodig hebt, maar wel wilt hebben. Autoblog is partner van The Collectables.