Bentley Flying Spur V8: de nieuwe instaplimo is hier - Autoblog.nl

De nieuwe Flying Spur heeft vier cilinders minder. En als het moet zelfs acht cilinders minder.

De Bentley Mulsanne hebben we helaas uit moeten zwaaien, dus de Flying Spur is nu het vlaggenschip van het Britse merk. Gelukkig is de Flying Spur een buitengewoon geslaagde auto en de W12 is ook een motor die een vlaggenschip waardig is. Naast de W12 komt er nu ook een ‘instapper’ in de vorm van de Bentley Flying Spur V8.

Waar Bentley vanouds oneerbiedig gezegd een oude lullenbak was, is de doelgroep de laatste jaren flink jonger geworden. In dat kader is het allerminst verbazend dat er naast de W12-topversie wederom een versie is die net een stukje sportiever en goedkoper is.

Net als de vorige Flying Spur V8 beschikt de nieuwkomer over een 4,0 liter twinturbo V8. Het vermogen is gestegen van 507 pk naar 550 pk. Het koppel nam nog meer toe: dat is 770 Nm geworden, waar dat eerst 660 Nm was. Als er minder dan 235 Nm koppel benodigd is en het toerental onder de 3.000 rpm zit kunnen er overigens tot vier cilinders uitgeschakeld worden. Je wist het waarschijnlijk niet, maar zuinigheid vinden ze ook bij Bentley belangrijk.

Een van de voordelen van de V8 is dat de auto net iets minder zwaarlijvig is. Desondanks is het nog steeds allesbehalve een lichtvoetige auto, met 2.237 kg schoon aan de haak. Dat is wel 100 kg lichter dan de W12. Het is niet genoeg om het verschil in vermogen te compenseren, maar de Flying Spur V8 komt alsnog aardig goed van zijn plek. In deze limousine sprint je namelijk (badend in luxe) in 4,1 seconden naar de 100 km/u en pas bij 318 km/u is het klaar.

Qua uiterlijk kun je de V8 (naast de badge) herkennen aan de vier ovale uitlaateindstukken, die de twee ovale eindstukken van de W12 vervangen. Verder is de V8-versie identieke aan de W12-versie. Het exemplaar op de foto’s ziet er desondanks een stuk sportiever uit de gemiddelde Flying Spur. Dat komt omdat onder meer de Styling Specification aangevinkt is. Dit pakket bestaat uit een carbon splitter, side skirts en diffuser.

De eerste exemplaren van de Bentley Flying Spur V8 worden voor het eind van het jaar geleverd. Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op een vanafprijs van rond de €250.000.