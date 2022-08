Maserati Ghibli verdwijnt in de prullenbak

De grote schoonmaak is bij Maserati begonnen. En er gaat een hoop veranderen, waaronder met de Maserati Ghibli in 2024.

Is er dan niets meer heilig? Nou, met het oog op elektrificatie niet. Min of meer gedwongen door de EU overlords moeten autofabrikanten keiharde keuzes maken. En dat betekent niet alleen veranderingen voor veel geziene merken als Volkswagen of Peugeot, maar ook Maserati ontkomt daar niet aan.

Binnen afzienbare tijd gaat Maserati de elektrificatie tegemoet. Allemaal onderdeel van het eerder aangekondigde Folgore plan. Maar hoe zit het dan met de modellen? Eén ding is zeker. De Maserati Ghibli, een modelnaam die al decennia meegaat, verdwijnt. Dat heeft topman Grant Barling van Maserati Australië bekendgemaakt tegenover Drive.

Maserati Ghibli exit na 2024

De huidige Ghibli zal de laatste generatie zijn. Er komt geen elektrische opvolger. In 2024 valt het doek de Maserati Ghibli. De bedoeling is dat de Quattroporte het stokje van de Ghibli gaat overnemen, aldus Barling.

Nu is de Quattroporte een formaat groter dan de Ghibli. Dat betekent dat ook hier veranderingen gaan komen. De Quattroporte gaat krimpen in lengte, waarmee de auto tussen het huidige model en de Ghibli komt te varen.

Hoewel er een hoop sentiment hangt aan de naamgeving Ghibli is de huidige generatie toch een beetje vlees nog vis. Door alle oude FCA-technologie hangt er een flink Amerikaans sausje aan dit model. De Ghibli Trofeo is wel een feestje, echter door de BPM-bom in Nederland onbetaalbaar.

Met de MC20 en de Grecale is er in elk geval genoeg vernieuwing binnen Maserati. De Levante krijgt ook een opvolger en daarnaast werken de Italianen aan een terugkeer van de GranTurismo als volledig elektrische auto. Wie gaat de Ghibli écht missen?