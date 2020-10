Lucid Air instapper staat op gelijke voet met de Tesla Model S - Autoblog.nl

Na de topversies deelt Lucid nu ook de details van de instapversie van de Air.

Lucid Motors heeft zich als nieuwkomer op de kaart weten te zetten door met spectaculaire cijfers te schermen. Met meer dan 1.000 pk en meer dan 800 km range waren de superlatieven niet van de lucht. Er komen echter ook minder spectaculaire varianten, die potentieel wel een stuk interessanter zijn voor de Nederlandse markt. De Amerikanen voegen nu de instapper toe aan de line-up.

Topversies

De officiële onthulling van de productieversie van de Lucid Air vond vorige maand plaats, na jaren van teasers. In eerste instantie presenteerde Lucid Motors de drie topversies: de Touring, Grand Touring en de Dream Edition. Het vermogen van deze versies liep uiteen van 650 pk tot 1.080 pk en de EPA-range van 650 km tot 832 km. Heel indrukwekkend allemaal, maar er was nog wel ruimte voor een instapper. De goedkoopste van de drie, de Touring, kostte namelijk alsnog $95.000.

Instapper

Nu voegt Lucid de échte instapper toe aan het Air-gamma. Deze heet gewoon de Lucid Air, zonder verdere toevoegingen. Deze versie krijgt een wat minder extreem vermogen, omdat deze standaard één elektromotor heeft in plaats van twee. Je hoeft desondanks nog steeds niet op een houtje te bijten, want je hebt 480 pk tot je beschikking. Belangrijker nog: de actieradius is gelijk gebleven aan die van de Touring, namelijk 650 km. Dan hebben we het over de verwachte EPA-range.

Prijs

Bij een instapper wil je natuurlijk weten wat hij kost. Een Nederlandse prijs helaas is nog niet bekend, de Amerikaanse wel. Die komt uit op $77.400. Omgerekend is dat €65.802. Daarmee is de Lucid Air een stukje duurder dan de Model S Long Range. Die heeft een vergelijkbare actieradius, maar kost in de VS $66.490. Ondanks het feit dat de Lucid Air eruit ziet als een enorme sloep, zijn de afmetingen vergelijkbaar met die van de Model S.

Reserveren

De instapversie van de Lucid Air is nu al te reserveren, ook vanuit Nederland. Dit kan tegen een aanbetaling van €300. Het gaan nog wel even duren voordat je er dan een krijgt. De eerste leveringen staan namelijk pas voor 2022 op de planning. Tegen die tijd zal de Model S ook weer verder doorontwikkeld zijn. Lucid kiest ervoor om eerst de topversies te leveren, te beginnen met de Dream Edition, die ze vanaf het voorjaar 2021 willen leveren.