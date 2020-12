The Collectables - Mercedes CLS55 AMG als youngtimer - Autoblog.nl

Heel veel auto, heel veel pk’s en heel veel luxe voor je geld. Maakt dat de Mercedes CLS55 AMG tot de ideale youngtimer?

Met de CLS (C219) definieerde Mercedes-Benz een nieuwe categorie auto’s: de vierdeurs coupé. En ja wij haatten die term ook een beetje, laten we het erop houden dat de CLS een elegante, sportieve sedan is. Als je de CLS vergelijkt met de E-klasse uit die tijd, dan is dat ook echt zo. En als AMG stuurt de CLS net even wat strakker dan de E55 AMG uit die tijd.

Onder de motorkap vinden we, de nog immer briljante M113K V8 motor van AMG. Het 5,4 liter grote blok heeft een supercharger en levert 476 pk en 700 Nm koppel. Het maakt de CLS55 AMG tot een snelle auto. De sprint naar de 100 duurt 4,7 seconde, nog steeds geen tijd om je voor te schamen.

Een CLS is een briljante reiswagen met genoeg ruimte voor bagage en 4 inzittenden. Dus wat let je nog.