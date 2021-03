The Collectables - Ultima Can-Am V10 - Autoblog.nl

Alles aan deze auto schreeuwt ‘bizar!’. En dat is precies waarom de Ultima Can Am V10 nou zo leuk is.

Auto’s met een rauwe rijervaring zijn er genoeg. BAC, Ariel, Morgan, Donkervoort. Noem ze maar op. De Ultima Can Am V10 op The Collectables is echter een verhaal apart. De meeste lichtgewicht auto’s hebben vier, vijf of in een uitzonderlijk geval acht cilinders aan boord. Deze Ultima Can-Am V10 heeft, zoals je al kunt zien aan de aanduiding, tien cilinders onder de kap.

De 520 pk sterke V10 in deze motor is afkomstig van Audi/Lamborghini. De Ultima Can-Am is een creatie naar de hand van Lee Noble. Je weet wel, diezelfde Noble die later eveneens knotsgekke auto’s bouwde zoals de Noble M400 en M12.

Nu krijg je de unieke kans om een Ultima Can-Am V10 te bezitten. Via The Collectables zal deze Ultima worden geveild. Het is een listige, maar unieke rijervaring. Als je goed je best doet moet een sprint van nul naar honderd kilometer per uur in slechts 2,8 seconden mogelijk zijn. De topsnelheid ligt op 280 km/u. We gokken dat het wel even zal duren voordat je dat ook daadwerkelijk durft te rijden met zo’n rauwe auto.

Over de historie is alles bekend. Dat komt omdat deze Ultima Can Am V10 door eigenaar zelfs is gebouwd en onderhouden. Het voertuig komt uit 2007 en heeft nog geen 4.000 kilometer op de teller staan.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de kavel van de Ultima op The Collectables.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.