BMW M340i Competition Line is perfecte tussenmaat - Autoblog.nl

En ook nog eens met officiële fabrieksgarantie, Euro 6d-certificering en meer comfort. Wat wil je nog meer met deze Dähler BMW M340i Competition Line?

Een beetje vreemd is het wel. Sinds BMW de ‘M Performance’ lijn naast de gewone ‘echte’ M-modellen aanbiedt, is het verschil op papier niet zo heel erg groot. Dat konden we bij de M550i en M5 al zien. Bij de M3 is het verschil zo mogelijk nog kleiner.

Waarom geen M340i?

Zowel de M340i als de M3 hebben een geblazen zes-in-lijn en achttraps automaat met koppelomvormer. Bij de M3 kun je nog kiezen uit achterwielaandrijving en een handbak. De schatting is echter dat waarschijnlijk iedereen voor de versie met automaat én xDrive gaat kiezen. Tsja, als je dat dan toch doet: waar kies je dan niet voor een M340i? Die kun je nog behoorlijk kietelen.

Dähler BMW M340i Competition Line

Dat is ook precies wat Dähler gedaan heeft met deze BMW M340i Competition Line. Standaard levert de M340i precies 374 pk en 500 Nm. Na de kuur van Dähler stijgt dat naar 435 pk en 610 Nm. Dat is bijzonderder dan het klinkt. Na deze kuur blijft de motor voldoen aan de strenge Euro 6d emissie-eisen, in tegenstelling tot hun vorige upgrades. Ook blijft de fabrieksgarantie behouden. Meestal zijn dat twee zekerheden waar je meteen afscheid van moet nemen met tuning.

Boost Level 2

Maar er zit nog meer marge in. Je kunt namelijk ook kiezen voor ‘Boost Level 2’, dan heb je ineens 455 pk en 640 Nm tot je beschikking. Dan haalt Dähler ook even de snelheidsbegrenzer eraf. Daarnaast zijn er nog meer smakelijke hardware upgrades om je Dähler BMW M340i Competition Line leuker en sneller te maken.

Denk aan een sportuitlaatsysteem met 4×90 mm eindpijpen. Deze is dusdanig ontwikkeld om een beetje klank te geven aan de M340i, die met een GPF (benzine partikelfilter) behoorlijk gedempt wordt. Check hieronder hoe die nu klinkt:

Verlaging BMW M340i Competition Line

Voor een betere wegligging kun je kiezen voor een verlagingsset. Deze zijn specifiek afgestemd op het EDC dempingssysteem van de standaard M340i. Uiteraard kun je ook kiezen voor een échte onderstel-upgrade in de vorm van een schroefset. Deze moet volgens Dähler zorgen voor een instelbare hoogte, maar ook een hoge mate van comfort.

Wielen

Om het af te maken kun je opteren voor bijzonder lichte (gesmede) 20 inch lichtmetalen ‘patta’s’. Deze zijn voor 9 inch breed en achter zelfs 10 inch. Voor heeft Dähler er 235/35 ZR20 banden opgelegd, achter meten de Michelin Pilot 4S banden 275/30 ZR20.

Verder is er nog wat koolstofvezel ‘garnituur’. Denk aan buitenspiegels, grilles, splitters en spoilers gemaakt van carbon. Het beste van dit alles: de Dähler M340i Competition Line heeft de ‘reguliere’ grille.

Prijzen zijn nog niet bekend. Dähler staat niet bekend als een voordelige tuner, maar goedkoper dan een M3 moet zeker lukken.