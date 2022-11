Fast and Furious kijken? Gewoon, op Twitter!

Twitter is recent nogal omstreden in het nieuws, maar het medium heeft ook een nuttige kant die vandaag weer duidelijk wordt. Je kan nu Fast and Furious kijken op Twitter.

Elke autofanaat móét de Fast and Furious-filmreeks kennen. Ook al is het recent een bijna science fiction-achtige actiefilmreeks met enkel af en toe wat auto’s erin, vroeger was het dé film over de straatracecultuur waar auto, tuning en racen een hoofdrol speelde. Gelukkig blijven films altijd bestaan en kan je Fast and Furious opnieuw kijken wanneer je wil.

Fast and Furious op… Twitter

Dan zou je zeggen dat dit het moment is dat we je vertellen of je Netflix, Prime Video, HBO, Disney+ of Viaplay nodig hebt om het te kijken en wellicht heb je helemaal geen zin om daar geld aan uit te geven. Hoeft ook niet. Je kunt de hele Fast and Furious film ook gewoon kijken op Twitter!

The Fast and the Furious (2001) full movie official twitter thread pic.twitter.com/XYu7N6Cq1P — goos (@anally_retended) November 18, 2022

Hele Fast and Furious film

Wie nu denkt “doet Twitter nu ook al een Netflix-rivaal?”: nee. Het gaat om een gebruiker die op zijn of haar Twitter-account de hele Fast and Furious film heeft geüpload. Het enige nadeel is dat Twitter nog steeds een limiet heeft van 2 minuten en 20 seconden voor video’s. Een film van 1 uur en 46 minuten uploaden gaat hem niet worden, tenzij je die video in brokjes van 2 minuten uploadt. Dat is dus ook wat er is gebeurd. Mocht je de film écht willen kijken via Twitter, dan moet je elke twee minuten even scrollen en een nieuwe video aanklikken. Ondertiteling, talen en dat soort ongein kun je natuurlijk vergeten.

Is Fast and Furious op Twitter kijken de beste manier? Nee. Is het gratis? Ja. En eigenlijk moet je de eerste Fast and Furious een keer gezien hebben. Aangezien het natuurlijk niet echt legaal is (maar Twitter (nog) niet heeft ingegrepen), moet je wel snel zijn. En zo niet, de film staat ook op Prime Video. Maar een geinige actie is het wel.