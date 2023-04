Verzekeringen voor elektrische auto’s gaan verdubbelen!

Zet je maar schrap, want de verzekeringen voor elektrische auto’s zullen de pan uit rijzen.

Vroeger was alles beter. Toen kon je namelijk relatief goedkoop elektrisch rijden. Die tijden zijn voorbij, want de overheid loopt hierdoor geld mis. Enige optie is dan om alles maar weer lekker te belasten. Maar daar houdt het niet op, nee natuurlijk niet. Uit een Belgisch onderzoek blijkt dat de verzekeringen van elektrische auto’s zullen stijgen.

Verzekeringen elektrische auto’s

We hebben het hier mogelijk over een verdubbeling! Dit heeft meerdere oorzaken, blijkt uit een onderzoek van Capgemini voor Assuralia. Tegen 2030 zal je vermoedelijk veel meer betalen voor je autoverzekering. De nieuwssite GVA sprak met het consultingbedrijf Capgemini en die zeggen dat ‘die sterke premie-aangroei is toe te schrijven aan de nieuwe automobiliteit die op ons afkomt’.

Die nieuwe automobiliteit betekent dat de auto’s (lees: elektrische auto’s) duurder zijn, maar ook een defect of schadeherstel zijn veel kostbaarder om te herstellen. Tevens zijn er allerlei technologische snufjes aan boord, waardoor er meer risico’s zijn. Uitval bijvoorbeeld, maar ook het hacken ervan. Allemaal factoren die de verzekeraars natuurlijk aan ons gaan doorbereken. Overigens, dit is ook het geval bij brandstofauto’s. Daar verwachten de onderzoekers een stijging van rond de 40%. Ook niet mis.

Duur

Alles wordt duurder. Verzekeringen kunnen dan niet achterblijven. Naast de inflatie zorgen de duurdere autoprijzen en de kostbare reparatiekosten voor de stijging. En over dat laatste gesproken: elektrische auto’s zijn vaker betrokken bij ongevallen. Dit omdat de bestuurders blijkbaar nog niet alle technologische snufjes onder controle hebben en/of sneller afgeleid zijn hierdoor.

Nou lekker dan. In 2030 is het zover volgens de onderzoekers, dan is de prijs van je autoverzekering voor je elektrische auto verdubbeld. Geniet nog maar even van je ‘goedkope’ verzekering.

Foto: zwarte Porsche Taycan, gespot door @078spotter