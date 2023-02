Altijd al een auto uit The Fast & the furious willen hebben?

Dan is dit je kans. Want deze staat niet alleen te koop, maar hij is ook nog eens betaalbaar!

Filmauto’s. Je zou er boeken over kunnen schrijven (oh, wacht), zoveel zijn het er inmiddels. Wat dacht je van de DeLorean uit Back to the Future bijvoorbeeld? Of anders de Audi S8 uit Ronin, om maar een iets minder bekende te noemen.

We zouden nog wel een uurtje of 3 door kunnen gaan met voorbeelden noemen, maar dat doen we maar niet. We gaan even gauw tot het punt van dit artikel komen. Lijkt ons voor iedereen beter namelijk.

Koop een echte auto uit The Fast & the furious

Als er 1 film is waar auto’s de hoofdrol spelen, nee niet ‘Cars’, dan is het wel The Fast & the furious. Inmiddels zijn er geloof ik 70 delen van verschenen, maar het principe van de films blijft altijd hetzelfde. Snelle auto’s, boeven en af en toe een mooie vrouw.

Oh, en Vin Diesel natuurlijk.

Een van de auto’s die écht in The Fast & the furious heeft ‘gespeeld’, is nu te koop. En nog voor een relatief schijntje ook. Hij kost namelijk maar 10.000 euro. Dan vraag jij je natuurlijk af om welke auto het dan gaat. Nou, niet om die oranje Supra helaas.

Deze BMW zat echt in de film.

Het gaat om een BMW 5-serie. Een 525d uit 2010 om precies te zijn, die werd gebruikt in de film F9: The fast saga. Het was een van de politieauto’s die acteurs Helen Mirren en Vin Diesel achtervolgden dwars door Londen.

Hij is niet helemaal standaard meer. Als eerste valt natuurlijk de Engelse politiestriping op. Maar wacht, er is meer. Hij heeft ook een hydraulische handrem, waarmee de chauffeur de Bimmer makkelijker in een drift kon krijgen, Op de achterbank hebben ze een zespuntsgordel geplaatst zodat de cameraman (m/v/x) ook veilig kon zitten.

Mocht je nou als beginnend filmautoverzamelaar je slag willen slaan, dan moet je naar Engeland voor een echte auto uit The Fast & the furious. Daar staat hij te koop. Je krijgt er gewoon de dikke 6-in-lijn diesel bij, dus je kunt er ook mee rijden. Altijd handig, toch?

Dus om af te sluiten schreeuwen wij nu in koor…

BUY THEN!!1!