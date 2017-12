The Grand Tour heeft een nieuwe testcoureur, maar wie is het?

Of moeten we zelfs zeggen... wat is het?

Seizoen 2 van The Grand Tour heeft nu daadwerkelijk het perron verlaten. Gisteravond was alweer de tweede aflevering, waarin te zien was dat het programma hun uiteindelijke vorm nog altijd niet gevonden heeft. Dit is enerzijds goed, want het brengt ons nieuwe nostalgische segmenten als een supercar tegen openbaar vervoer. Anderzijds is het nog tamelijk ongemakkelijk, met name nu het programma een nieuwe testcoureur heeft.

Precies, de enerverende American, minder bekend als Mike Skinner, moet het veld ruimen voor een nieuweling. Dit proces zette Amazon ruimschoots in de schijnwerpers, door wereldberoemde coureurs als Mark Webber zogenaamd te laten solliciteren. Nu ze eindelijk een beslissing hebben gemaakt, lijkt het er echter op alsof de coureur enigszins buiten de spotlights wordt gehouden. Ergens is dit niet zo vreemd, gezien het karakter van Skinner op tragische wijze ten onder ging op het wereldtoneel, maar het wekt wel wat vraagtekens op.

Voornamelijk omdat Jeremy en cohorten tijdens de ‘introductie’, en overigens ook de rest van het programma, geen enkele keer een poging deden haar naam te noemen. Gelukkig kwam er een eervolle vermelding in de aftiteling, waaruit we konden opmaken dat het om de 25-jarige Abbie Eaton ging. De Britse coureur is niet onbekend met auto’s in het rond slingeren. Eaton nam in de afgelopen jaren deel aan het SAXMAX (Citroën Saxo’s) kampioenschap en het Production Touring Car Championship, waar ze in Klasse B als sterkste uit de bus kwam. Daarnaast heeft ze zich ook in de MX-5 SuperCup als kampioen laten kronen. Hierop volgde stints in de GT Cup, het Britse GT kampioenschap en de Blancpain Endurance Series, waar ze de hoogst geklasseerde vrouw was. Daarnaast werkt ze als instructrice op Silverstone.

Voor haar leeftijd zeker geen cv om onder de mat te schuiven, zou je zeggen. Desondanks lijkt het drama rond het niet mogen gebruiken van The Stig voor veel knelpunten te zorgen. Het zal dan ook nog wel even duren voordat alle kreuken uit dit segment zijn. Hoe dan ook is het stukken beter dan The American. Sorry Mike.

Image Credit: Amazon Prime