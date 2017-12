Volkswagen knutselt stilletjes aan een VR6 Arteon

SMIKKELEN!

Prachtig nieuws op de zaterdagochtend: de Volkswagen Arteon, die er tot op heden alleen met viercilinder was, schijnt een sterker blok te krijgen. Wel zo netjes voor een wagen die toch behoorlijk hoog in de rangorde van Volkswagen staat en op zich wel wat extra vermogen kan gebruiken.

Zo liet @casperh in zijn rijtest weten dat het meer dan een veredelde Passat is. Tot op heden beschikt de krachtigste versie van de Arteon, met 2-liter TSI-motor, over 280 pk en 350 Nm koppel. Nu Volkswagen spreekt over het uitbreiden van hun R-divisie en hun ultieme vlaggenschip daarvoor als geschikte kandidaat ziet, kunnen we ons opmaken voor een aangename boost van het vermogen.

Volgens Martin Hube, woordvoerder voor Volkswagen’s productenlijn, zijn ze momenteel bezig met het ontwikkelen van een geblazen 3-liter VR6-motor die al met al zo’n 400 pk moet gaan produceren. Dit blok zal vervolgens in de Arteon worden gemikt, waarmee het vlaggenschip een waardig topmodel krijgt die, als we Hube mogen geloven, ‘elke Panamera om de oren zal rijden’. Dergelijke uitspraken wuiven we natuurlijk af als pr-gemekker, maar het feit dat de Arteon een VR6 krijgt wordt er niet minder fijn om.

Op een evenement waar de Polo GTI werd onthuld, zei Hube het volgende tegenover Car Throttle:

“I’m totally convinced that this combination is extremely nice. We’ve combined it with the last version of the Haldex [four-wheel drive system], where you can provoke a bit of oversteer. This is a real agile, powerful car.”

De Arteon R krijgt dus niet alleen een stevig blok in het vooronder, hij wordt door de plaatsing van het nieuwste Haldex-systeem ook nog eens bijzonder wendbaar. Het blijft natuurlijk afwachten, maar als Hube ook maar een beetje de waarheid spreekt—en daar schijnen ze bij Volkswagen nog al eens moeite mee te hebben—dan wordt het waar feest.

Wie minder zin heeft om te wachten tot Volkswagen hun opper-Arteon de weg op stuurt, kan tijdelijk nog terecht bij de tuners van Abt.