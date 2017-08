The Hoff werkt aan een Knight Rider comeback

A shadowy flight into the dangerous world of a man...who does not exist.

Naar verluidt bestaat David Hasselhoff echter echt én is hij van plan een klassieker af te stoffen. Voor onze jongste lezers is het misschien te lang geleden, maar iedereen van circa 25 en ouder kan zich waarschijnlijk nog wel herinneren hoe Hasselhoff samen met Knight Industries Two Thousand (KITT) bad guys owneerde.

Helaas werd de nalatenschap van de serie bevuild door een reboot uit 2008, waarin een getunede Ford Mustang de rol van KITT overnam. Als je de oude serie gezien had, werkte dat niet echt. Dat was echter niet het enige probleem van de serie om het zo maar te stellen. Na één seizoen verdween de nieuwe Knight Rider alweer van de buis. Sterker nog, de originele run van 22 afleveringen werd door NBC gekortwiekt tot 17 afleveringen. Ouch.

Maar niet getreurd! Hasselhoff himself gaat, als het aan hem ligt, de serie nu echt in diens oude glorie herstellen. Dat doet hij in samenwerking met regisseur James Gunn, die bekendheid geniet vanwege pareltjes als Guardians of the Galaxy en James Gunn’s PG Porn.

Volgens The Hoff, die dezer dagen vooral een karikatuur speelt van de man die hij ooit was, moet de nieuwe Knight Rider serie geen spoof worden, maar het origineel recht toe doen. Hasselhof zegt hierover tegen bleedingcool.com:

“I’m on a nice ride. If the ride ends today, the ride ends today. If it goes on — and I think it might go on with another show [Knight Rider] that we just talked about — then I would welcome that. So we’ll see what happens with fate. . . . [It’s] nothing I can talk about now, but it starts with Knight and it ends with Rider.

I’ve given some ideas to James for Knight Rider and he responded in a big way. If it does go forward, I don’t want it to be spoofed like Baywatch or 21 Jump Street. Those films lose what it’s about and you have to respect the fans.”