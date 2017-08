Voilà, de nieuwe Renault Mégane in het vlees

Klein slagje om de arm, maar het lijkt 'm echt te zijn.

We zijn al even bezig met het opvegen van gelekte foto’s van de nieuwe Renault Mégane RS. Eerder zagen we al foto’s van het interieur, de achterkant en wat grauwe pics van alle kanten.

Vandaag zijn er echter foto’s uitgelekt van een rode Mégane RS in het vlees op een Frans forum. We zien onder andere het front van het Franse kanon goed in beeld, alsmede de uit de kluiten gewassen inkeping in de flank achter het voorwiel.

Aan de voorzijde zijn nu ook de ‘mistpitjes’ die een soort finishvlag-patroon vormen herkenbaar. We zagen deze geinige vinding eerder op de Clio R.S.16 concept die Renault vorig jaar onthulde in het kader van de Grand Prix van Monaco.

Voor wie het alweer vergeten was: de nieuwe Renault Mégane RS krijgt naar verluidt zo’n 300 pk en zal later dit jaar te bewonderen zijn op de IAA in Frankfurt.

Bedankt iedereen voor de tips!