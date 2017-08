Verzeker je van all eyez on you, scoor 2Pac’s Hummer

Sommige dingen veranderen nooit.

Kijken we immers even naar de wereld door onze achteruitkijkspiegel, dan zien we daar een artikel genaamd ‘Bied mee op de Hummer van hiphoplegende Tupac!’, gedateerd 01-05-2016. De auto werd destijds afgehamerd op 337.000 Dollar.

Maar helaas, de koper kreeg het kennelijk niet voor elkaar om een miljoen Dollar te verdienen met een quarter ounce. Zodoende kon hij niet genoeg geld overmaken voor de auto, dus wordt deze nu opnieuw verkocht aan de hoogste bieder. De veiling wordt net als de vorige keer verzorgd door RR Auctions en je hebt van 10 augustus tot en met 17 augustus de gelegenheid om het winnende bod in te zenden. Op de 17de is het overigens precies 21 jaar en één dag geleden dat 2Pac zelf de auto kocht. Het zou zijn laatste vierwielige aankoop blijken te zijn.

Rijd jij binnenkort de apocalyps tegemoet terwijl je 2Pacalypse door de speakers van deze Hummer blaast?