Weg met de verkeersbordenbrij!

Aldus de voorzitter van Veilig Verkeer Nederland (VVN) Martijn Dadema. We hebben veel te veel verkeersborden in ons land!

Er staan in Nederland op dit moment zo’n drie miljoen verkeersborden langs de weg. Dat betekent dat bijna 22 borden per kilometer! Dat is wat veel, vindt ook Veilig Verkeer Nederland voorzitter Martijn Dadema. Wat hem betreft kunnen er zo’n 600 duizend stuks (een vijfde van het totaal) de prullenbak in, zo zegt hij vandaag in een interview met de krant van wakker Nederland.

Uitdunnen die verkeersbordenbrij! Zoveel borden per kilometer schieten hun doel voorbij en zorgt er juist voor dat de weggebruiker wordt afgeleid. Je ziet door de bomen het bos niet meer.

Volgens Dadema geeft de burgemeester van het mooie Raalte het goede voorbeeld door in zijn gemeente een derde van de verkeersborden weg te willen laten halen. Dat zal dan de verkeersveiligheid juist bevorderen en niet verslechteren.

Verkeersdoden

Dat verkeer kan namelijk nog steeds een stuk veiliger. Martijn Dadema geeft aan dat er nog steeds ieder jaar twee Boeings vol passagiers om het leven komen in het verkeer.

Er zijn net zoveel ernstig gewonden te betreuren als er in het dorp Raalte wonen (…) Het heeft allemaal met gedrag te maken. Mensen denken vaak dat regels er zijn om te overtreden. Met rampzalige gevolgen.

De voorzitter van VVN voegt daar in de Telegraaf nog aan toe dat 582 doden en 19.700 slachtoffers in 2021 de kille en confronterende cijfers daarachter zijn. Die cijfers moeten flink omlaag als het aan hem ligt.

Nul doden in het verkeer

VVN streeft naar nul verkeersdoden. Onhaalbaar natuurlijk, maar ook vreemd om naar een ander getal te streven. Het overheidsdoel was 500 doden in 2020.

Bizar toch om dat zo te duiden, alsof je faalt als het er 400 zouden zijn. Dus ga altijd uit van nul en als iedereen normaal doet kan dat gewoon.

Technische slimmigheidjes in de moderne auto kunnen daarbij helpen. Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) zouden wat VVN betreft verplicht moeten worden net als de veiligheidsgordel. Dadema rekent het even voor:

Er zijn tal van technische handigheidjes die het verschil tussen leven en dood kunnen betekenen. (…) Ze verlagen de kans om betrokken te raken bij een ongeval met 67 procent ten opzichte van auto’s zonder. Als je weet dat ongevallen op de weg de maatschappij bij elkaar zo’n 17 miljard euro per jaar kost, snap ik echt niet waarom we nog niet allemaal met rijhulpsystemen rijden.

Los van de menselijke ellende natuurlijk. Overigens wordt een auto natuurlijk wel steeds duurder op die manier, maar daar rept de beste man niet over, ook niet zijn zorg natuurlijk.

Weg met de verkeersborden!

Terug naar de verkeersborden. Want 95 procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Te hard rijden, teveel drinken en rijden of appen achter het stuur. Maar naast je telefoon kun je dus ook flink afgeleid worden door de verkeersbordenjungle langs de weg.

Overdaad schaadt, want er zijn er dus volgens VVN 600 duizend teveel van. Alleen de noodzakelijke handhaven en de rest in de prullenbak. Er staan teveel borden die schijnveiligheid creëren, en daar moeten we vanaf. Nogmaals dat zeggen niet wij, maar Veilig Verkeer Nederland.

Welke borden mogen van jullie alvast verdwijnen? (check het digitale overzicht) In het algemeen of misschien wel op een bepaalde locatie. Of heb je een Italiaanse mentaliteit die er sowieso vanuit gaat dat de meeste borden niet een aanwijzing geven maar een advies? We horen het graag hieronder.