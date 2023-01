In 2023 is alweer de 100ste editie van het Autosalon van Brussel en dit zijn de primeurs.

Autobeurzen zijn op hun retour, maar het Autosalon van Brussel opent na twee coronajaren weer de deuren! Toch wel leuk en dat het zo dicht bij huis is maakt een bezoekje aan de show lekker makkelijk. Kers op de appelmoes is dat er serieuze primeurs staan. Daardoor krijg je als eerste de kans om een nieuwe auto te zien, nog voordat deze bij de showroom staat. Het Autosalon van Brussel is nog altijd een belangrijk evenement, want merken doen hier traditioneel goede zaken als het gaat om de verkoop van auto’s.

Tijden en locatie

Het Autosalon van Brussel 2023 is van zaterdag 14 januari tot zondag 22 januari 2023. De beursvloer is open van 10:00 tot 19:00 uur. Het event wordt georganiseerd in het Brussels Expo. Het adres hiervoor is Belgiëplein 1, 1020 Brussel.

Afwezige merken

Niet alle automerken zijn aanwezig op het Autosalon van Brussel 2023. Het is goed om te weten dat er een aantal afwezigen zijn voordat je de beurs bezoekt. Dit voorkomt een eventuele teleurstellingen. Onder andere Mercedes-Benz en Volvo hebben al aangegeven niet aanwezig te zijn op de beursvloer. Ook Ferrari, Jaguar en Land Rover hebben geen eigen stand.

Primeurs en auto’s op het Autosalon van Brussel 2023

Hieronder een overzicht van de auto’s op het autosalon, inclusief een aantal (Europese) primeurs. Van de nieuwe BMW M2 tot de Polestar 3. Sommige auto’s uit het lijstje stonden ook al op autoshow van Parijs, maar zijn een primeur voor de Brusselse beurs.

Abarth

Abarth 500e (Europese première)

Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia MY23 (Europese première)

Alfa Romeo Stelvio MY23 (Europese première)

Alfa Romeo Tonale PHEV

Alpina

Alpina B4 Gran Coupé

Alpina XB7

Alpine

Alpine A110R

Alpine Alpenglow Concept

Audi

Audi A1 Sportback

Audi A3 Sportback TFSI e

Audi A6 Avant TFSI e

Audi A6 e-tron concept

Audi Q2

Audi Q3 Sportback TFSI e

Audi Q4 e-Tron

Audi Q4 e-Tron Sportback

Audi Q5 Sportback TFSI e

Audi Q8 TFSI e

Audi Q8 e-Tron

Audi Q8 e-Tron Sportback

Audi RS e-Tron GT

BAIC

BAIC X55 (Europese première)

BAIC X35

Bentley

Bentley Flying Spur Hybrid

Bentley 4/8L (1930)

BMW

BMW 3.0 CSL (Europese première)

BMW M2 (Europese première)

BMW M3 Touring

BMW XM (Europese première)

BYD

BYD Atto 3

BYD Han

BYD Tang

Citroën

Citroën OLI

Citroën ë-C4

Citroën ë-C4 X

Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid

Citroën C5 X Plug-in Hybrid

Citroën Ami

Citroën ë-Berlingo

CUPRA

Cupra Urban Rebel Concept

Cupra Leon e-Racer

Dacia

Dacia Sandero Stepway

Dacia Duster

Dacia Manifesto

Dacia Jogger

Dacia Spring Electric

DFSK

DFSK Fengon 5

DFSK Fengon 500

Dodge / RAM

RAM 1500 TRX Sandblast

RAM 1500 Limited

RAM 1500 DS Warlock

Dodge Challenger Jailbreak

DS Automobiles

DS 3

DS 4

DS 7

DS 9

DS E-Tense Performance

Fiat

Fiat 500e

Fiat Doblò

Fiat e-Doblò

Fiat e-Scudo

Fiat e-Ducato

Ford

Ford Focus

Ford Puma

Ford Kuga

Ford Mustang Mach-E

Ford Bronco (Europese première)

Ford Ranger Wildtrak

Ford E-Transit

Ford Transit Custom

Honda

Honda e

Honda Civic e:HEV

Honda Civic Type R

Honda HR-V e:HEV

Honda CR-V e:HEV

Honda Jazz (Crosstar) (Europese première)

Honda CL500 Scrambler

Honda XL750 Transalp

Honda CB750 Hornet

Hyundai

Hyundai Bayon

Hyundai Tucson

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 6

Jeep

Jeep Avenger

Jeep Compass

Jeep Renegade

Jeep Grand Cherokee

KIA

Kia Picanto

Kia Ceed / Xceed

Kia EV6

Kia Niro

Kia Stonic

Kia Sportage

Kia Sorento

Lamborghini

Lamborghini Huracan Sterrato

Lamborghini 350 GT

Lexus

Lexus ES 300h

Lexus UX 250h

Lexus NX 450h+

Lexus RZ 450e

Lexus RX PHEV

Lexus LC 500 Convertible

Lotus

Lotus Emira

Lotus Eletre

Maserati

Maserati Ghibli Hybrid GT

Maserati Grecale Hybrid

Maserati Levante Trofeo Fuoriserie

Maserati MC20 Cielo Fuoiserie

Mazda

Mazda CX-30

Mazda CX-5

Mazda CX-60

Mazda MX-30

Mazda MX-5

Mazda Cosmo 1971

McLaren

McLaren Artura

McLaren 720S

MINI

MINI Electric

MINI Countryman Hybrid

MINI Cabrio Cooper S

MINI 5-deurs Cooper

MINI Concept Aceman

MG

MG4

MG5

MG ZS

MG EHS

MG Marvel R

Nissan

Nissan Ariya

Nissan X-Trail (Europese première)

Nissan Townstar

Nissan Juke Hybrid

Nissan Qashqai e-Power

Opel

Opel Corsa

Opel Astra Electric (Europese première)

Opel Astra GSe

Opel Astra Sports Tourer GSe (Europese première)

Opel Grandland GSe (Europese première)

Opel Mokka Electric (Europese première)

Opel Combo-e (Life)

Peugeot

Peugeot e-208 GT

Peugeot e-2008

Peugeot 308

Peugeot 308 SW

Peugeot 3008

Peugeot 408

Peugeot 508 PSE

Peugeot 9X8

Polestar

Polestar 2

Polestar 2 BST Edition

Polestar 3 (Europese première)

Porsche

Porsche 911 GT3 RS

Porsche Macan

Porsche Panamera

Porsche Taycan

Rimac

Rimac Nevera

Renault

Renault Mégane E-Tech

Renault Austral

Renault 4Ever Trophy

Renault R5 Prototype

Renault Scénic Vision

Seat

Seat Arona

Seat Ibiza

Seat Ateca

Seres

Seres 3

Seres 5 (Europese première)

Skoda

Skoda Fabia

Skoda Scala

Skoda Octavia

Skoda Superb

Skoda Kamiq

Skoda Karoq

Skoda Kodiaq

Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV Coupé

Skoda Vision 7S Concept

Skoda Enyaq iV RS Coupé

Smart

Smart #1

Subaru

Subaru Forester ‘Premium Black’

Subaru Outback ’50 Yr AWD Edition’

Subaru Solterra

Subaru XV ‘Pure Plus’

Subaru 360

Suzuki

Suzuki Ignis

Suzuki S-Cross

Suzuki Vitara

Suzuki Swace

Suzuki Across

Tesla

Tesla Model S Plaid

Tesla Model Y RWD

Toyota

Toyota Aygo X

Toyota Yaris

Toyota Yaris Cross

Toyota Corolla TS

Toyota Corolla Cross

Toyota C-HR

Toyota RAV4

Toyota bZ4X

Toyota Proace City Verso

Toyota GR Supra (handbak)

Toyota Hilux GR Sport

Volkswagen

Volkswagen ID.XTREME

Volkswagen ID.Space Vizzion

Volkswagen Polo

Volkswagen Golf PHEV

Volkswagen Golf Variant

Volkswagen T-Cross

Volkswagen Taigo

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Cabriolet

Volkswagen Passat PHEV

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Allspace

Volkswagen Arteon Shooting Brake

Volkswagen Touareg

Volkswagen Caddy Short Business

Volkswagen Caddy Maxi Drive

Volkswagen T7 Multivan Style Business PHEV LWB

Volkswagen California 6.1

Volkswagen Amarok

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.5

Volkswagen ID. Buzz People

Volkswagen ID. Buzz Cargo

Volkswagen Caddy Cargo Short

Volkswagen Caddy Cargo Maxi

Volkswagen Transporter

Volkswagen Crafter